S.V. Grol en Burghout na dit seizoen uit elkaar

GROENLO – Vandaag heeft onze hoofdtrainer Jeroen Burghout kenbaar gemaakt om – na twee jaar hoofdtrainerschap – na dit seizoen afscheid te nemen van S.V. Grol. Jeroen Burghout is een jonge ambitieuze trainer, in het bezit van TC1-licentie, en wil graag hogerop. Zijn ambities en voorwaarden stroken op dit moment niet met de mogelijkheden van S.V. Grol en positie als derdeklasser. Dat betekent dat S.V. Grol voor het nieuwe seizoen op zoek gaat naar een nieuwe hoofdtrainer.

Met Jeroen Burghout heeft een aantal constructieve gesprekken plaatsgevonden. In deze gesprekken is gesproken over de naar tevredenheid verlopen eerste seizoenshelft, de persoonlijke ambities van Jeroen en de huidige positie van S.V. Grol als club. Niet alleen het bestuur is tevreden over het functioneren van Jeroen Burghout, ook de spelersgroep is positief en had een positief advies gegeven om de samenwerking met een jaar te verlengen. Jeroen heeft echter besloten om na dit seizoen voor een nieuwe uitdaging te kiezen.

Jeroen Burghout is er op gebrand om het seizoen bij S.V. Grol goed af te sluiten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Grol 1 staat momenteel op een verdienstelijke zesde positie in de 3e klasse C met 21 punten uit 13 wedstrijden.

Foto: S.V. Grol Foto: S.V. Grol