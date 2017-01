Sander Hoopman wordt de nieuwe trainer van derdeklasser S.V. Grol.

Hoopman opvolger Burghout bij S.V. Grol

GROENLO – De 47-jarige in Winterswijk woonachtige Hoopman wordt in Groenlo na de zomer de opvolger van Jeroen Burghout. Op dit moment is de coach bezig aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van zondag tweedeklasser Varsseveld.

Hoopman is in het bezit van een TC2-diploma en hij is vijf seizoenen hoofdtrainer geweest bij FC Trias, één seizoen bij FC Eibergen en nu voor het derde seizoen bij SC Varsseveld. FC Trias bracht hij met een kampioenschap van de vierde naar de derde klasse en met SC Varsseveld is hij afgelopen seizoen ten koste van S.V. Grol gepromoveerd naar de tweede klasse.

Een afvaardiging van de spelersgroep en begeleiding is betrokken geweest bij het opstellen van de profielschets. Ook hebben zij tijdens het tweede gesprek kort met Hoopman kunnen spreken. Naast de spelersgroep hebben ook de HJO’s (Hoofden Jeugdopleiding) reeds tijdens het tweede gesprek kennis kunnen maken met Hoopman.

S.V. Grol heeft er alle vertrouwen in dat Hoopman, die een natuurlijke senioriteit bezit, de jonge spelersgroep een volgende stap kan laten zetten in hun (team)ontwikkeling.

Nu de vacature van hoofdtrainer is ingevuld kan de aandacht worden verlegd naar de overige trainervacatures die er zijn voor het seizoen 2017/2018.