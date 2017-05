Het seizoen duurt te lang voor Grolse Boys

X 45

GROENLO – Grolse Boys kampt momenteel met grote personele problemen. Daar zijn drie oorzaken voor aan te wijzen; veel (zware) blessures van basisspelers als Johannes Pfeifer, Robin Klein Gunnewiek, Eduardo de Sousa Cavalcante en Sebastiaan van Beugen, het vertrek van Kevin Nuchter, Jeffrey Firing en Nick Berentsen en tenslotte de verhindering van onder meer Martijn van de Wiel, Ramon Janssen en Maikel Nuchter. Dat is voor een kleine vereniging als Grolse Boys niet op de vangen. Gelukkig kon er de laatste tijd een beroep gedaan worden op oudgedienden als Sander Wijgerink, Zouhair Chahboune en Sacha Milutinovic. Maar zij zijn niet meer gewend om twee keer 45 minuten te spelen.

Zo zat afgelopen zaterdag, tegen SV Sportlust Glanerbrug, slechts één speler op de reservebank; keeper Sebastiaan van Beugen. In het doel stond Barry Janssen. Verder stond de totaal niet fitte Zouhair Chahboune en ook Sander Wijgerink in de basis. Ronald Wagendorp moest (enigszins) kalm aan doen wegens een dreigende hamstringblessure. In de eerste helft stond de verdediging van Grolse Boys nog redelijk georganiseerd en kreeg het zelfs nog enkele kansen, maar in de tweede helft zakte de organisatie totaal in elkaar en was het zelfvertrouwen totaal verdwenen. Het werd een oorwassing; 11-0.

Vanaf het begin stond Grolse Boys onder druk. Voor het team stond niet veel meer op het spel, maar Glanerbrug had nog kansen op een derde plaats, wat recht geeft op nacompetitie. Een gunstig doelsaldo kan daarbij een belangrijke rol spelen. In de vierde minuut had keeper Barry nog een geweldige redding, terwijl iedereen al een doelpunt telde. Aan de andere kant kon de keeper van Sportlust slechts met moeite een schot van Ronald tot corner verwerken. Ook een vrije trap van Ronald op de rand van het strafschopgebied leverde slechts een corner op.

Na ongeveer een half spelen werden de spelers van Glanerbrug minder goed gedekt. Zo leverde een precisieschot in de benedenhoek de 1-0 op voor de thuisploeg. Vijf minuten voor de rust konden ze er koppend 2-0 van maken en op slag van rust zorgde een halve omhaal vanuit een vrije trap voor een prachtige 3-0. Deze ruststand voorspelde weinig goeds.

Na de rust was de wedstrijd heel snel definitief gespeeld. Barry kon nog wel enkele malen uitstekend redding brengen, maar binnen een kwartier tijd stond het al 7-0. Grolse Boys kon het niet meer belopen en had ook de scheidsrechter niet mee. Een duidelijke buitenspelgoal werd goedgekeurd en hij gaf een gele kaart na appelleren. Een overtreding van de fysiek sterke spits van Glanerbrug op keeper Barry werd echter niet bestraft.

De sfeer tijdens de terugreis naar Groenlo was natuurlijk om te snijden. Nog twee wedstrijden moeten er gespeeld worden. Volgende week de uitwedstrijd tegen Rijssen en dan de laatste competitiewedstrijd thuis tegen FC Winterswijk.

Opstelling:

Doel: Barry Janssen

Achter: Jordi van Lochem, Youri Groot Kormelink, Daan Schuurmans en Amir Haziri

Midden: Luc Berentsen, Jorn Groot Zevert en Menno ten Have

Voor: Sander Wijgerink, Ronald Wagendorp en Zouhair Chahboune (Sebastiaan van Beugen)

Uitslagen:

29/04 S Glanerbrug 1 – Grolse Boys 1 11 – 0

29/04 Grolse Boys 2 – HSC ’21 3 0 – 8

—

Programma:

06/05 Rijssen SC 1 – Grolse Boys 1 14.30

06/05 EGVV 2 – Grolse Boys 2 14.00

06/05 Eibergen FC JO-15 -3 – Grolse Boys JO15-1 11.45

06/05 Grolse Boys JO13-1 – Ruurlo JO13-4 10.30