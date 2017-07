Stofwolkers in de prijzen Jeugdronde Haarle

X 28

EIBERGEN – Afgelopen zaterdag stond de jeugdronde van Haarle op t programma. Een groot aantal Stofwolkers stonden hier aan de start. Er werden maar liefst 5 bekers in de wacht gesleept!

In elke categorie werden de eerste 5 gehuldigd. Er was een 1e plaats voor Puck Langenbarg in categorie 3. En een 3e plek voor Imme Arink in categorie 5.

Alle uitslagen:

Categorie 2:

10e Linn Berentsen

11e Bliss Goossens

12e Jille Voorpostel

Categorie 3:

1e Puck Langenbarg

4e Mikai Leistra

5e Teun Geelink

12e Mette Voorpostel

Categorie 4:

14e Luka Wissink

15e Esra Goossens

Categorie 5:

3e Imme Arink

5e Stijn Berentsen

7e Jelle Schieven

8e Nauk ten Thije

Categorie 6:

9e Matz Damman