X 99

GROENLO – Sport vereniging Grol uit Groenlo heeft het gebruik van mobile telefoons in de kleedkamers verboden. Dit is te lezen op hun website. Bij het jeugdbestuur van de club zijn meldingen binnen gekomen over het gebruik van mobieltjes tijdens het douchen na de trainingen en/ of de wedstrijden.

Om te voorkomen dat er video’s of foto’s van elkaar onder de douche worden gemaakt, waar later misbruik van kan worden gemaakt, zijn de mobieltjes verboden te gebruiken in de kleedkamer.