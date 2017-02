Tennistop speelt in Lichtenvoorde en Gendringen

LICHTENVOORDE – In de laatste week van februari spelen internationale jeugd-toptennistalenten om The Dutch Bowl in Lichtenvoorde en Gendringen. De inschrijving loopt nog, maar naar verwachting zullen tegen de 300 tennistalenten uit zo’n 50 landen naar de Achterhoek komen om deel te nemen aan dit internationale toernooi voor jeugd tussen de 8 en 16 jaar. De Dutch Bowl wordt wel de grand slam voor junioren genoemd. Het is het enige indoortennistoernooi in de reeks van zes internationale toernooien in de ‘junior global tour 2017’. Hier spelen de toekomstige Rafa Nadals, de Roger Federers en de Serena Williams’.

“Het niveau ligt erg hoog. Deze tennistalenten behoren in eigen land tot de top 5”, vertelt Walter Tenten van de Kei-Fit centers in Lichtenvoorde en Gendringen. De winnaars van deze grand slams staan aan de poorten van Roland Garros en Wimbledon.” Dat de internationale tenniswereld kiest voor de twee tennis-fitnesscenters van Kei-Fit heeft te maken met zowel het ontstaan van The Dutch Bowl en de goede facilliteiten. “Alles onder één dak”, aldus Tenten.

Het begon bij Carina Kaak uit Terborg en Goran Novakovic (oud-voetbalinternational) uit Oosterbeek. Beiden hebben een kind met heel veel talent. Voor hun zijn er regionaal en nationaal te weinig wedstrijden waar ze hun spel kunnen meten. Internationaal zouden ze meer ervaring kunnen opdoen. Ze benaderden Walter Tenten. Het eerste toernooi kreeg in datzelfde jaar een internationaal vervolg in België, Duitsland en in Frankrijk. “Deze toptalenten komen van tennis van Mouratoglou, trainer van Serena Williams in Nice, het tenniscourt van Kim Clijsters in Brussel, Johan Kriek in Florida en van Rafael Nadal op Mallorca.”

The Dutch Bowl is van maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari. De deelnemers en hun begeleiders zijn ondergebracht op verschillende logeeradressen in de Achterhoek.