Tweede Driving de Achterhoek

VRAGENDER – Na de eerste succesvolle Driving De Achterhoek, in Paardensportcentrum Lichtenvoorde aan Weijenborgerdijk in Vragender, vorig jaar in februari, organiseert Stichting Horse Driving Achterhoek op 11 februari de tweede editie van dit unieke paardensportevenement.

Het parcours, gebouwd onder leiding van internationaal parcoursbouwer Johan Jacobs, bestaat uit tien kegelpoortjes waarin drie hindernissen opgenomen. De rijder die in twee manches de snelste totaaltijd weet te noteren, met zo weinig mogelijk fouten, is de winnaar van zijn of haar klasse.

Voor deze avond betreden drie categorieën de piste van 45 x 65 meter: de tweespan paarden, vierspan paarden en vierspan pony’s. Deze laatste rubriek maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de wedstrijd. De deelnemers zijn allen internationale rijders; vorig jaar waren zowel bij de tweespan als bij de vierspan paarden de Hongaarse rijders de winnaars.

Komende editie worden er meer tribuneplaatsen gebouwd en is de toegang tot de tribune verbeterd. Daarnaast is de VIP lounge aangepast en zijn er speciale staantribunes voor een beter zicht op de piste.

De eerste rijder gaat van start om 18:30 uur. De avond wordt afgesloten met een gezellige afterparty voor deelnemers, toeschouwers en medewerkers.

Toegang tot de hal en staanplaatsen zijn gratis, zitplaatsen op de tribune kosten EUR 10,- in de voorverkoop en EUR 12,50 aan de kassa.

