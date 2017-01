Uitslagen Nederlands Kampioenschap jeugdleden RTC de Stofwolk

EIBERGEN – Afgelopen zaterdag was het zover, het NK te Appelscha. Een aantal jeugdleden van RTC de Stofwolk stond hier aan de start.

Het was een mooie koude dag maar de jeugdleden hadden er zin in. Een groot aantal had vrijdags het parcours al verkend. En er lag een super mooi parcours daar in Friesland met veel draaien en keren in het bos, steile klimmetjes en afdalingen, lange trap. Kortom een parcours voor waaghalzen!

Uitslagen:

Jongens categorie 3:

22e Teun Geelink (Groenlo)

26e Stein Jansen (Eibergen)

Meisjes categorie 3:

4e Puck Langenbarg (Ruurlo)

Jongens categorie 4:

18e Hugo Hagemeijer (Lochem)

28e Luka Wissink (Diepenheim)

Jongens categorie 5:

15e Jelle Schieven (Zieuwent)

20e Nauk ten Thije (Eibergen)

Jongens categorie 7:

49e Hugo Jansen (Eibergen)