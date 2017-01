V.V. Grol heeft weinig moeite met Reflex.

4-0; 25-17/ 25-22 / 25-17 / 25-18

GROENLO – Afgelopen zaterdag mochten de mannen van Peter Huisman aantreden tegen Reflex uit Duiven. De buutavonden waren in volle gang en dat houdt vaak in dat de wedstrijden dan toch wat minder geconcentreerd verlopen. Gelukkig had niemand daar deze zaterdagmiddag echt last van.

Met goed gevarieerd spel haalde Grol de 1e set vrij simpel binnen met 25-17. In de 2e set begon Grol zoals gewoonlijk wat minder geconcentreerd en keek direct tegen een 6-0 achterstand aan, echter was dit gat vrij snel gedicht. Reflex vocht wat ze waard waren en haalden nog brutaal een 21-19 voorsprong. Grol vond het toen wel genoeg en via 4 mooie aanvallen nam 2 punten voorsprong en pakte uiteindelijk de set met 25-22.

Daarna was de koek ook wel op voor Reflex en via 25-17 en 25-18 haalde Grol de wedstrijd vrij simpel binnen. Dit was al weer de 3e 4-0 van het seizoen en de 4e overwinning op rij en door dit resultaat kruipt Grol naar de 4e plek.

Volgende week een weekje vrij en daarna komen de mannen van Gemini uit Borculo op bezoek in Groenlo.