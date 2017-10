Verdiende overwinning voor Grolse Boys

X 45

GROENLO – Na de slechte wedstrijd van vorige week tegen Harfsen, waarbij vooral de juiste instelling ontbrak, mochten we deze zaterdag een fanatiek team verwachten. Trainer Gerard Magendans had bij de voorbespreking ook gehamerd op positiviteit en het stimuleren van elkaar. Dat kwam op het veld goed tot uiting. Grolse Boys was kwam zeker twee keer zo goed voor de dag.

Gerard had de opstelling op diverse plaatsen gewijzigd. Zo speelde nu Daan Schuurmans centraal achter en Maikel Nuchter op de linksbackpositie. Beiden dus in de verdediging in plaats van op het middenveld. Verder speelde Dzenan Gusso nu als aanvallende middenvelder en niet in de spits. Ronald Wagendorp stond weer linksbuiten. Beide elftallen waren de competitie met een gelijkspel en een nederlaag begonnen en beiden konden een overwinning dus goed gebruiken.

In de eerste helft waren beide elftallen redelijk aan elkaar gewaagd al had AJC’96 uit Losser misschien een klein overwicht. Maar volledig uitgespeelde kansen waren er aan beide kanten niet. Het was allemaal wat voorzichtig, om te voorkomen dat een snelle tegentreffer de moraal zou breken. Grolse Boys kwam wel met de schrik vrij toen AJC’96 een paar keer achter elkaar te gemakkelijk op doel kon schieten. Maar de verdediging van Grolse Boys was vandaag keer goed georganiseerd. Vooral Youri Groot Kormelink speelde zowel verdedigend als aanvallend een uitstekende wedstrijd.

Na ongeveer een half uur spelen had Grolse Boys de scheidsrechter niet mee. De rood-witte combinatie dacht een strafschop te krijgen vanwege een zware overtreding op Kenan Kucic binnen het strafschopgebied, maar de scheidsrechter zag er zelfs geen overtreding in. Een domme overtreding van Kevin Hübner leverde hem vervolgens een gele kaart op. Voor de rust kreeg AJC’96 nog een grote kans, maar het schot van hun rechtsbuiten ging voorlangs.

Datzelfde overkwam de opgekomen Menno ten Have bij Grolse Boys. Ook maakte Jorn Groot Zevert nog een mooie actie, die helaas afgebroken werd door een overtreding. De vrije trap leverde wel wat gevaar op, maar geen doelpunt. De laatste 10 minuten voor de rust nam Grolse Boys duidelijk het heft in handen en drong AJC’96 terug op eigen helft. Na de rust ging Grolse Boys verder met dezelfde instelling en in dezelfde opstelling verder.

De grootste kans voor Grolse Boys kwam kort na het fluitsignaal. De jonge ploeg uit Losser bouwde niet goed op, waardoor Kevin de bal kon onderscheppen en een vrije schotkans kreeg. Hij raakte de bal echter niet goed, maar deze kwam toch nog bij Ronald terecht, maar ook hij raakte de bal niet goed, waardoor de bal naast ging. Ook

AJC’96 kreeg in de tweede helft wel wat kansen. De goed meevoetballende keeper Emirhan Jorulmaz kon steeds goed redding brengen.

Het eerste doelpunt van Grolse Boys was echt een lucky one. Een hard schot van Ronald Wagendorp ging via een verdediger en via binnenkant paal onhoudbaar het doel in. Dat was de verwachte ommekeer. AJC’96 moest nu wel komen en risico’s nemen, waardoor de thuisploeg meer ruimte kreeg. Een mooi indraaiend schot van Ronald kon de boomlange keeper van AJC’96 nog pakken. Een kwartier voor tijd kwam een hoge bal bij Ronald terecht, die de bal mooi onder controle kreeg en doorspeelde naar Jorn. Deze bleef rustig en koos de juiste hoek uit en bracht de 2-0 op het scorebord.

Vijf minuten later Was het weer raak. Jorn kreeg een voorzet van Maikel, nam de bal prima aan, omspeelde nog een tegenstander en schoot mooi de 3-0 binnen. AJC’96

bleef wel voetballen, maar de strijd was gestreden. Wanneer Grolse Boys volgende week uit tegen Oeken met dezelfde instelling speelt, dan zijn er mogelijkheden tegen de fysiek sterke ploeg, die vooral thuis erg strijdlustig is.

Opstelling:

Doel: Emirhan Jorulmaz

Achter: Menno ten Have, Youri Groot Kormelink, Daan Schuurmans en Maikel Nuchter

Midden: Pascal Brockotter, Jorn Groot Zevert en Dzenan Guso

Voor: Kenan Kucic, Kevin Hübne (Robin Klein Gunnewiek) Ronald Wagendorp

Programma:

13/10 Zelos 45+2 – Grolse Boys 45+ 19:30

13/10 KSH 45+1 – Grolse Boys 45+ 20:00

13/10 Grolse Boys 45+ – Grol 45+1 20:30

13/10 Grol 35+1 – Grolse Boys 35+ 19:30

13/10 Grolse Boys 35+ – Longa ’30 35+2 20:00

13/10 Eibergen FC 35+4 – Grolse Boys 35+ 20:30

14/10 Oeken 1 – Grolse Boys 1 14:30

14/10 Grolse Boys 2 – Eibergen FC 3 14:00

14/10 Trias FC JO15-4 – Grolse Boys JO15-1 10:00

14/10 Grolse Boys JO13-1 – Winterswijk FC JO13-5 10:30