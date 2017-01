Volleybalvereniging Grol luidt 2017 in met Univé Oost Nieuwjaarstoernooi

GROENLO – Op zaterdag 7 januari 2017 organiseert de Volleybalvereniging Grol wederom het Univé Oost Nieuwjaarstoernooi. Dit is een gezellig volleybaltoernooi waar vrienden-, buren-, familie- en collega- teams strijden om mooie prijzen. Het vindt plaats van 12.30u tot +19.00u in de sportzaal van Den Elshof te Groenlo.

“De afgelopen drie jaarwisselingen heeft VV Grol een volleybaltoernooi georganiseerd en dat is eigenlijk steeds succesvoller geworden, ” zegt Randy Keunekamp, één van de organisatoren. “Mede door de steun van Univé Oost en vele andere lokale ondernemers kunnen we het steeds grondiger aanpakken. Het is dan ook hartstikke leuk om te zien dat het aantal deelnemende teams elk jaar weer groeit.”

“Vorig jaar deden er 18 teams mee. Dat was erg gezellig, met name door de grote diversiteit,” zegt Keunekamp. “Wij vinden het toernooi geslaagd als iedereen plezier heeft. Daarom hebben we vorig jaar een prestatieve en recreatieve klasse ingevoerd, zodat iedereen op zijn eigen niveau kan spelen. Dat werd vorig jaar ook erg gewaardeerd.”

“Natuurlijk hopen we dat iedereen nog even blijft hangen na de prijsuitreiking en de verloting om 18.00, zodat we gezamenlijk het glas kunnen heffen op het nieuwe jaar in de kantine van Sportpark Den Elshof,” besluit Keunekamp.

Meer informatie via vvgrol.nl/unive.

Foto: PR