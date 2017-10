Wedstrijd verslagen HCW Winterswijk

X 22

HCW E-JEUGD

Voor dag en dauw moesten we klaar staan voor vertrek.

Aangekomen in Duiven stond iedereen klaar om te knallen.

Marril Bollen en Yoeri Ten Brink van het F-team, kwamen het team versterken omdat we helaas wat zieken hadden in het team.

Eerste helft kregen we na 5 min. een doelpunt tegen. Team Duiven verdedigden goed en durfden op de goal te gooien.

Maar je ziet onze jongens per wedstrijd groeien en durven steeds meer in de verdedigen te gaan en op de goal te gooien. Knap hoor! En Marril en Yoeri deden mee alsof ze dit vaker deden. Wat stoer! Ze stonden bij rust 3-2 achter, maar de koppies gingen niet hangen, want ze hadden plezier en hielpen elkaar in het spel. Alleen dat al, maakt het een top team.

Tweede helft met nog 8 minuten op de klok stond het 5-5, de spanning nam toe, wat willen ze allemaal toch graag winnen. Teun Samberg, Hugo de Graaff en Sem Willink maakte het de tegenstanders niet makkelijk, die stonden goed te verdedigen. Niels te Kolstee stond verbaast te kijken hoe goed hij zelf stond te keepen. Eloise liet zich vandaag er ook niet onder krijgen met al die jongens om haar heen. Thijs en Jop hebben een mooi samen spel neer gezet en van dat moment gebruik gemaakt door doelpunten te maken …

Nog maar 3 wedstrijden gespeeld, de groei zit er lekker in…

HCW D-JEUGD

De wedstrijd hebben we gewonnen, het werd 13-21 tegen Erix in Lichtenvoorde. Er zaten mooie doelpunten bij en bijna iedereen heeft gescoord. Het was een leuke wedstrijd, de 1e helft was het 10-14 voor HCW.

HCW C-MEIDEN

Vandaag moesten we om 08:20 aanwezig zijn bij de sporthal, vanuit de sporthal moesten we naar duiven om tegen Loo te spelen.

De wedstrijd ging niet echt lekker. De tegenstanders waren erg goed en onze verdediging was erg slordig. We hebben helaas verloren met 24-7.

HCW C-JONGENS

We gingen vanmorgen al vroeg op pad richting Hengelo (Gld). We speelden onze wedstrijd tegen Quintus. Na een snelle warming-up begonnen we de wedstrijd. De start verliep niet helemaal vlekkeloos, maar na 10 minuten kwamen we goed in het spel. We speelden mooi samen en maakten een paar doelpunten. We gingen de rust in met een kleine achterstand. Deze achterstand hebben we net niet kunnen inhalen. We verloren de wedstrijd met 24-17. Ondanks het verlies hebben we een mooie wedstrijd gespeeld.

HCW B-JONGENS

Geen wedstrijdverslag ontvangen! Ze speelde een wedstrijd tegen DFS Arnhem. De wedstrijd werd verloren met 25-9.

HCW DAMES 2

Een tegenstander die we niet kennen. We spelen te afwachtend en met weinig druk. De eerste helft maken we maar 3 doelpunten door Manon H. Luna en Lieke, ruststand 3-5 in het voordeel van Havana. Helaas viel Quinty in de 1e helft uit met een enkelblessure.

De 2e helft gaat niet veel beter, maar nu scoren we 4 x ( 2x Bianca en 2x Manon H. )

Eindstand 7-12 in het voordeel van Havana.

HCW DAMES 1

Vandaag ging dames 1 om half 10 s’ochtends naar Oldenzaal. Vandaag stond op het programma Hacol. Daar hebben we nog nooit eerder tegen gespeeld dus wisten ook niet wat we moesten verwachten. We begonnen met volle moed. In de eerste aanval werd er al meteen gescoord door ons. Dat ging super goed, door de snelheid in het spel en de wissels die we deden. Er werd ook goed verdedigd de ruststand was 7-10 voor ons.

De 2de helft gingen we gewoon sterk verder en kwamen we op 16-22 waarmee we de wedstrijd gewonnen hebben. De wedstrijd ging super!!😊

HCW HEREN 1

We gingen met zijn alle met volle hoop naar de wedstrijd tegen Minerva Heren 2 al snel merkten we dat het een het fysieke wedstrijd met snelheid was.

In de eerste helft stonden we 8-12 voor maar later in de tweede helft begonnen we af te zakken en ging het de hele tijd gelijk op. De laatste 5 minuten kwamen er veel slordige ballen van HCW waardoor HCW verloor met 24-22