Wedstrijdverslag Grol dames 3- FBC/OBW 2

GROENLO – Op zaterdag 4 februari stond de thuiswedstrijd tegen het combiteam uit Zevenaar en Aerdt op het programma voor dames 3 van HV Grol.

De uitwedstrijd werd nipt verloren met 12-10, waardoor de dames het gevoel hadden dat er kans was op winst. Met wat pech vanwege blessures en ziekte, stond er met dank aan jeugd en recreanten toch een volledig team klaar. De wedstrijd begon echter moeizaam.

De dames van FBC/OBW speelden vaak via de cirkel en wisten zo door de verdediging te komen of van afstand te schieten. Toch was bij hen slordig spel en balverlies op te merken, Grol zat er vaak net bij waardoor de bal hun teamgenoten niet altijd bereikte.

Aanvallend gezien liep het bij Grol niet. Er werd veel geprobeerd te passeren, afstandschoten waren er nauwelijks. Gelukkig liep Marieke Krabben zichzelf vrij vanuit de hoek over de cirkel. Ze werd goed aangespeeld en maakte een prachtig openingsdoelpunt voor Grol.

De ruststand was 3-7. In de rust werd besproken dat er meer gelopen moest worden, zodat de verdediging van de tegenstander uit elkaar getrokken zou worden om zo kansen te creëren. Ook moest er meer van afstand worden geschoten. Dit werd goed opgepakt door de dames van Grol. Er zat meer beweging in het spel en er werden een paar mooie doelpunten gemaakt van afstand door onder andere Laura Baarslag en Dorien Elferink. Grol kwam tot 2 of zelfs 1 doelpunt verschil met FBC/OBW, mede door het sterke keeperswerk van Jolanda Wolters. Door het fysieke spel van de tegenstander werden er tijdstraffen en penalty’s toegekend door de scheidsrechter. Helaas werden niet alle kansen door Grol benut. Een paar harde ballen op de paal, een gemiste penalty.. Een bal die over de doellijn leek te zijn maar niet als doelpunt werd aangefloten en een doelpunt waarbij een loopfout werd aangegeven zorgden ervoor dat Grol helaas nooit voorbij de tegenstander kwam.

Met veel aanmoedigingen van het publiek bleven de dames er keihard voor werken om de punten, of in ieder geval 1 punt, in Groenlo te houden. In de laatste minuut leek dat te lukken: Joyce Rots werd voor de tweede keer aangespeeld op de cirkel waardoor ze vrij kon schieten. Het eerste schot eerder in de wedstrijd werd benut, deze eventuele gelijkmaker werd, na luid gejuich vanaf de tribune, terecht als cirkelbal afgefloten.

Eindstand 8-9 in het voordeel van FBC/OBW 2.