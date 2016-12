Wedstrijdverslag HV Grol dames 1 vs Angeren

Op zaterdagavond 17 december stond de wedstrijd tegen de dames van Angeren op het programma. De laatste van dit jaar en dus de laatste kans om in de eerste helft nog 2 punten te pakken. Dat is het doel! Snelheid, druk erop en de kansen afmaken is het plan dat in de kleedkamer gemaakt wordt. Met een mooi openingsdoelpunt van jeugdspeelster en kanjer van de week Lot Damman kon de wedstrijd van start. Een stroef begin van beide kanten zorgde ervoor dat Grol niet kon uitlopen. Bij vlagen werd er flink op tempo gespeeld, de dames hebben dat goed afgekeken bij het Nederlands dameshandbalteam tijdens het EK in Zweden! Helaas mocht dit nog niet baten, Angeren stond met 5-3 voor. Tijd om alle zeilen bij te zetten. En dat lukte! Een achterstand van 2 doelpunten werd omgebogen naar een verschil van 4 in het voordeel van de Grolse dames. Ruststand 9-5. Vasthouden is de opdracht vanuit de coaches. Grol hoeft niet, Angeren moet. Het eerste doelpunt in de tweede helft was het 200ste doelpunt, een snoeiharde bal links bovenin door Laura. Lange aanvallen en geen dreiging volgden. Angeren zorgde ervoor dat het tempo uit het spel gehaald werd, Grol ging daar helaas in mee.

Een paar tijdstraffen van 2 minuten zorgden er zelfs voor dat Grol even met slechts 4 speelsters in het veld stond, maar daar werd geen gebruik van gemaakt. Beide teams pakten af en toe een doelpuntje mee, Grol bleef rustig en gaf de voorsprong van 4 doelpunten niet meer weg. De punten zijn voor Grol!

Op naar de tweede helft van de competitie, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wij gaan er weer voor!

Dames 1 wenst iedereen fijne feestdagen en hoopt volgend jaar opnieuw te kunnen rekenen op uw support.