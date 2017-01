Wedstrijdverslag HV Grol E1 – HCW E1 

GROENLO – Afgelopen zondag heeft de E-jeugd een hele spannende wedstrijd gespeeld. Het duurde zelfs 11 minuten voordat er een doelpunt gemaakt werd. De eerste helft vielen er weinig goals, doordat er door beide teams heel goed verdedigd en gekeept werd.

In de allerlaatste seconde van de eerste helft viel er een doelpunt voor HCW waardoor zij weer voor kwamen. In de hele wedstrijd lieten de meiden zien dat het samenspel en gooien/vangen veel beter ging dan vorige week. Wat ook zeker verrassend was, was dat een aantal meiden zichzelf knap bij de tegenstander wisten weg te draaien. Daardoor creëerden ze veel kansen.

Met nog iets meer spierballen maken de meiden in de volgende wedstrijden weer meer doelpunten. De komende weken gaat het team oefenen om sneller de bal naar voren te krijgen. De wedstrijd bleef tot het einde spannend. Nadat het team 2-3 achterstond, scoorden ze de gelijkmaker.

Zoals HCW aan het einde van de eerste helft had laten zien, lieten ook de meiden van de HV Grol zien dat in de laatste seconden scoren heel effectief is. Met nog vier seconden op de klok werd het 4-3 voor de thuisploeg. Zulke sportieve wedstrijden wil het team graag vaker spelen.