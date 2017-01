Wedstrijdverslagen HCW week 4

HCW E-JEUGD

Zondag speelde de E1 tegen Quintus in Hengelo (G). Het lukte het E-team in de eerste helft niet om goed in de wedstrijd te komen. De schoten op doel waren vaak van te grote afstand en in de verdediging vielen gaten, waar de tegenstander dankbaar gebruik van maakte. Roos weerde zich dapper als keeper, hield veel ballen uit het doel, maar de harde ballen van enkele spelers waren niet te stoppen. De ruststand was 7-1. Na de rust kwam er meer tempo in het spel van HCW en werd er beter samengespeeld. De eindstand was 11-5. Tijdens deze wedstrijd werd door Jop het honderdste doelpunt van de E1 in het seizoen gescoord tijdens een shoot out!

HCW D1-JEUGD

We speelden tegen Udi”76 in Arnhem. De 1e helft liep het gelijk op. Toen stond Udi voor. In de 2e helft werd veel beter gespeeld door iedereen. 6 minuten voor het einde stond het nog 17-11 voor de tegenstander. In de laatste paar seconden scoorde Tycho de gelijkmaker. De tegenstander duwde en trok wel heel erg veel en sloegen zelfs, dat was minder leuk. Het is 18-18 geworden!

HCW D2-JEUGD

We speelden vandaag tegen Huissen in Huissen. Het was een spannende wedstrijd en het ging goed met overspelen naar elkaar. Het eerste deel was het 6-9 en de eindstand was 10-10. Het was wel gelijk en we hebben een goede wedstrijd gespeeld. Compliment van onze coach dat we netjes zijn blijven verdedigen!

HCW C-Meisjes

De wedstrijd van de HCW C meisjes begon al lekker vroeg. Om acht uur al in de auto richting Ruurlo. Om negen uur begon dan de wedstrijd tegen de tegenstanders Blauw – Wit. De meisjes begonnen super goed. Zoals je kunt zien aan de ruststand van 4 – 11. Met maar twee wissels op de bank en het wegvallen van de vaste keeper, die door reservekeeper Marlena geweldig werd opgevangen. Er werd ook met een dames twee bal gespeeld. De verdediging stond sterk en liet maar een paar ballen door die door de keeper mooi werd tegengehouden. De aanval was ook sterk en snel door de snelle tempowisseling. Het was al snel duidelijk wie de punten naar huis zouden nemen. In de tweede helft was er soms een terugval van een punt maar, dat werd snel opgelost door nog een punt te scoren. Kortom was de wedstrijd met volle inzet gespeeld en is de overwinning met een volle 100 procent verdient gewonnen. Met de eindscore 7 – 16 voor de HCW C jeugd meisjes.

HCW Dames 2

Dit weekend speelde het tweede damesteam van HCW al vroeg in de morgen een uit wedstrijd in Ruurlo tegen Blauw Wit.

De vorige wedstrijd hadden ze gewonnen, dus ook nu met volle moed ertegenaan, maar dat viel vies tegen. In een mum van tijd stonden de dames achter met 5-1.

De rust stand was 10-5. Er was veel balverlies en het liep totaal niet.

De wedstrijd werd dan ook verloren met 16-10.

HCW Dames 1

Op zondag 29 januari om 13:00 uur was het aan HCW Dames 1 om de slechte pot van vorige week goed te maken, en wel tegen de dames van Groessen in Duiven. Door afwezigheid van Bart, namen Richard en Heino de taak als coach van hem over. Beide coaches waren goed voorbereid door een uitstekende overdracht van Bart, maar bij aankomst kregen we aardig het gevoel dat er een heel ander team voor onze neus stond. Helaas, weg voorbereiding. Gelukkig gingen we uit van onze eigen kracht en na een zeer gelijke strijd aan het begin van de wedstrijd, begon HCW aan het einde van de eerste helft uit te lopen. Met 7-11 gingen we de rust in. Dit moest goedkomen en iedereen was zeer positief. Het optimisme en enthousiasme zorgde ervoor dat als een team gespeeld werd en dat er goed geluisterd werd naar de tactische tips van de coaches. HCW zorgde voor veel beweging en de ballen vlogen de keepster om de oren. Met een eindstand van 11-22 reden we met een tevreden gevoel weer richting Winterswijk.

HCW HEREN 1

Zaterdagavond speelden de heren van HCW op de campus in Enschede tegen Cabezota 2. Hoewel HCW na de thuiswedstrijd gewaarschuwd was voor de snelheid van Cabezota ging het toch direct de eerste 4 aanvallen al mis. Afspeelfouten met direct een zeer snelle omschakeling naar een break out bracht Cabezota al na een paar minuten op een 4-0 voorsprong. HCW kwam langzamerhand wel beter in de wedstrijd en kwam ook zelfs in de eerste fase van de tweede helft langszij. Echter de snelle omschakeling naar de aanval van de gastheren bleef een struikelpunt gedurende de hele wedstrijd waar HCW geen goed wapen tegenover kon stellen. Na een 21-21 gelijke stand, wist Cabezota er in de laatste 10 minuten nog een eindspurt uit te persen en hield het de punten in huis. Ruststand: 14-9 Eindstand: 27-21

