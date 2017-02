Wedstrijdverslagen HCW week 6

~ HCW E-Jeugd ~

HCW E1 vertrok al vroeg naar Lichtenvoorde om tegen de E1 van Erix te spelen. De eerste helft stond Nikki in het doel. Mede dankzij goed keepwerk van haar ging de wedstrijd in de eerste helft gelijk op. Het samenspel verliep moeizaam, vooral omdat Erix veel op de man verdedigde. Hierdoor was het voor de spelers lastig om de bal naar voren te krijgen. Maar door af en toe te tippen en langs de spelers op te gaan werd er soms nog een bal op doel geschoten. In de tweede helft werd er gewisseld van keeper. Uiteindelijk werd de wedstrijd met 10-3 verloren. Een wedstrijd voor de E waar veel uit te leren viel. Dus op naar de volgende partij!

~ HCW D1-Jeugd ~

Vandaag speelden we thuis tegen Angeren. Ze staan 2e dus een goede tegenstander. We begonnen wat voorzichtig waardoor het al snel 3-0 stond voor Angeren, maar we kwamen supergoed terug! Met de rust was het 6-6! Na de rust letten we ook de eerste minuten niet helemaal op waardoor ze een paar doelpunten voor kwamen. De eindstand was 14 -18 voor Angeren, maar we hebben heel goed gespeeld! Mooie doelpunten gemaakt en goed verdedigd!

~ HCW D2-Jeugd ~

Vandaag speelden we thuis tegen Pacelli. Pacelli begon met een aanval maar onze keeper hield de bal tegen en toen ze weer gingen aanvallen werd de bal onderschept. We gingen gelijk op in het begin en speelden mooie aanvallen uit en gingen de rust in met 7-5. Na de rust ging het supergoed en stonden we al snel voor met 10-5 en na 10 minuten in de 2e helft stond het 13-6. Helaas verloren we toen heel vaak de bal. Met nog 1 minuut te spelen stond het 15-16 en aan het eind werd het 16-16. Jammer dat we het aan het eind nog hebben weggegeven.

~ HCW C-Jongens ~

Het was een zeer leuke en spannende wedstrijd zowel om te spelen als kijken. De ploegen waren aan elkaar gewaagd. De scheidsrechter heeft 2 keer een 7 meter gegeven en ze waren allebei gescoord. Ruststand 13-14 voor HCW, maar in de 2e helft kon er nog van alles gebeuren maar uiteindelijk werd de winst binnen gesleept met 21-26 voor HCW.

~ HCW C-Meisjes ~

Vandaag moesten we het opnemen tegen HV Pacelli. De eerste paar doelpunten volgden snel van Pacelli. Het eerste tegendoelpunt volgde snel. Het ging redelijk gelijk op. De rust stand was 9-14 in voordeel van Pacelli. In de rust werden er wat dingen besproken hoe we het iets beter konden doen. De tweede helft hadden we de bal en eerst werd er niet gescoord. Pacelli was een beetje in paniek omdat we 1 van de betere spelers hadden vastgezet. Er volgde een paar mooie doelpunten voor HCW. Tot Pacelli weer een beetje rustiger was en weer een paar tegendoelpunten maakten. De eindstand was 19-29 in voordeel van Pacelli. De meiden van HCW baalden natuurlijk wel maar de volgende keer beter.

~ HCW Dames 3 ~

Omdat het zo vroeg was en ver weg, waren we de eerste 10 minuten niet helemaal bij de les. Dit resulteerde in een 6-1 achterstand. Nadat we de slaap toch echt een beetje uit hadden en de verdediging werd omgegooid na 6-0 ging het ietsje beter. De ruststand was dan ook 9-4. De tweede helft waren we weer ingedut. Het eerste doelpunt viel na 10 seconden. Verdedigend ging het wel goed, maar aanvallend kwam het er niet uit. Veel ballen werden op de keeper gegooid in plaats van erlangs. We zijn blij dat Sanne, Lieke, Nicol en Sharon ons steunden in deze barre tijden. Blijkt maar weer dat onze coach niet gemist kan worden. De eindstand is 16-10.

~ HCW Dames 2 ~

De returnwedstrijd tegen Pacelli. De eerste wedstrijd werd met groot verschil verloren. Kijken wat het vanavond wordt. We gingen van start zonder Leonie zij mocht met dames 1 mee. We gingen ervan uit dat het een zware wedstrijd wordt en dat het vooruitzicht weer verliezen zal worden. Met de rust was er al een groot verschil in het voordeel van Pacelli. We hebben wel kansen gehad mede door het sportieve spel van Pacelli hebben we er toch een leuke pot van gemaakt. Maar zoals verwacht toch verloren met 27-9. En dat tegen de koploper.

~ HCW Dames 1 ~

Op zaterdagavond moesten de HCW dames 1 naar Huissen. Aan het begin van het spel hadden de HCW-dames de wedstrijd duidelijk in handen. Ze gingen dan ook de rust in met 9:15 op het scorebord. In de tweede helft lieten we te veel kansen liggen en stonden we verdedigend niet goed waardoor de tegenstander even de overhand had. Maar uiteindelijk herpakte we ons weer en lieten we ons deze wedstrijd niet meer afpakken. Eindstand: 20-23

~ HCW Heren 1 ~

Uitwedstrijd tegen Stormvogels is van tevoren lastig in te schatten hoe dat afloopt. Handicap voor HCW was wel dat ze met slechts één wissel moesten afreizen naar Haaksbergen. Het begin van de wedstrijd ging mooi gelijk op tot 5-5. Daarna liet HCW wat steekjes vallen. Te veel kansjes werden onbenut. Er werd leuk en gevarieerd gespeeld echter de heren vergaten zichzelf te belonen met doelpunten. Langzamerhand wist Stormvogels dan ook uit te lopen. Het brak HCW toch op dat er met één wissel gespeeld werd en niet alle posities vast bezet konden worden. Stormvogels kwam de tweede helft dan ook niet meer in gevaar. Wel was het een sportieve en leuke wedstrijd van beide kanten. Helaas met wat minder resultaat voor HCW. Ruststand: 10-7 Eindstand: 21-13

