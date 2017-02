Wedstrijdverslagen HVC Winterswijk

~ HCW E1-Jeugd ~

Dit weekend speelde de E1 voor de vierde maal dit seizoen tegen Pacelli. Uit de vorige ontmoetingen bleek al wel, dat beide teams aan elkaar gewaagd waren, en het beloofde een leuke wedstrijd te worden. Aanvankelijk zat Pacelli beter in het spel en wist viermaal achter elkaar te scoren. Vlak voor rust wist de E1 terug te komen tot 2-4.

Na de rust werd het tempo van overspelen en aanvallen opgevoerd, wat een paar mooie doelpunten tot gevolg had.

Tot het laatst toe bleef het spannend. Twee minuten voor het slotsignaal was de stand nog gelijk, maar toen maakte Pacelli het beslissende doelpunt, Eindstand 5-6

~ HCW D2-Jeugd ~

Wedstrijd tegen Minerva. Geen verslag, eindstand: 15-16 in voordeel van Minerva

~ HCW D1-Jeugd ~

Wedstrijd tegen Artemis. Geen verslag, eindstand 17-8 in voordeel van Artemis.

~ HCW C-Meisjes ~

Met de overwinning van vorige week nog in het achterhoofd en de gedachte dat we in oktober gelijk hadden gespeeld tegen FBC, begonnen we vol goede moed aan deze wedstrijd.

We konden een tijdje de 0 vasthouden, helaas na vijf minuten werd het 0-1.

We gingen redelijk gelijk op, na 15 minuten stond het 3-3. Met een stand van 6-7 gingen we de rust in. Het bleef spannend, het ging continu gelijk op, doelpunten over en weer.

Helaas na een aantal gemiste kansen en gemiste penalty’s moesten we de laatste minuten van de wedstrijd flink inleveren en was de eindstand 10-18

~ HCW C-Jongens ~

Na een goede eerste 10 minuten met een stand van 6 – 2 in het voordeel van HCW werd er hierna rommelig gespeeld. Door te gehaast te gaan spelen en te veel te individueel met veel balverlies. Gingen we toch rusten met een 10 – 6 voorsprong. De tweede helft werd wel geconcentreerd en als team gespeeld dat resulteerde in enkele fraaie aanvallen met mooie doelpunten. Ondanks dat werden er jammer genoeg toch nog te veel kansen gemist met als eindresultaat 22 – 11

~ HCW Dames 3 ~

De returnwedstrijd tegen VIOS, bij de uitwedstrijd dachten we dat we 1 punt mee naar huis konden nemen, maar helaas ging dat niet door de scheidsrechters hadden een andere stand dan het scorebord.

We waren dus nu gebrand om de punten in huis te houden. We hadden vandaag Sanne en Sharon erbij als versterking. Annette en Esther zijn geblesseerd en Marjolein zit in het verre Oosten. Zoals altijd gaat het gelijk op tegen VIOS tot een ruststand van 9-7 in het voordeel van ons. Na de rust werd het niet veel anders er wordt om en om gescoord. Eindstand 16-15 voor ons. Hard geknokt voor de 2 punten. Top dames.

~ HCW Dames 2 ~

Voor de wedstrijd wisten we dat er geknokt moest worden voor deze wedstrijd. De uit wedstrijd bleven de punten bij Borhave.

De eerste aanval was gelijk een punt voor Borhave, daarna was al gauw HCW aan de beurt en tot aan de tweede helft bleef het redelijk gelijk op lopen. In de rust sprak de coach ons aan op het verdedigen dit moest in de tweede helft echt beter want hierdoor hadden we in de eerste helft de punten laten gaan.

Vol overtuiging op naar de tweede helft. Borhave had erg veel commentaar op de scheidsrechter/tegenspelers en bleven hierin hangen dit was in het voordeel voor ons hierdoor gingen wij voor de winst en dit werd beloond met een eindstand van 12-10

~ HCW Dames 1 ~

De wedstrijd werd gespeeld tegen het damesteam van Minerva. Vorige keer had HCW de punten weten te pakken en ook vandaag was dit het geval! De coach had aangegeven dat het de bedoeling was om op snelheid te spelen. Dit hebben de dames proberen te doen, waardoor er ook enkele doelpunten werden gemaakt door op snelheid te spelen. Helaas hadden de dames ook last van balverlies waardoor niet alle aanvallen afgemaakt konden worden. De ruststand was 9-5 en de wedstrijd is gewonnen met 19-12 in het voordeel van HCW.

~ HCW Heren 1 ~

Ook deze week konden de heren van HCW niet compleet aan de wedstrijd beginnen. Om verschillende redenen moest de vierde, Maarten Vierkant, in rij van keepers opgesteld worden. Maar hij keepte een zeer verdienstelijke wedstrijd. HCW had dus te dealen met veel variatie van spelers op alle posities. De wedstrijd begon snel en wat slordig van beide kanten. Echter HCW had vanaf het begin de betere papieren. Heel langzaam liep het uit. Er werd bij vlagen heel snel gespeeld, ook door beide partijen. In de tweede helft kwam Erix nog weer iets terug, maar HCW wist de voorsprong toch goed te bewaren.

Twee mooi verdiende punten voor HCW.

Ruststand: 13-7

Eindstand: 25-18