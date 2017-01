Wedstrijdverslagen van HCW.

~ HCW D2-Jeugd ~

Vandaag speelde we thuis tegen Erix. We begonnen goed, maar de tegenstander ook. Het ging de hele wedstrijd gelijk op. Met de rust was het 10-9 voor ons. Na de rust gingen we goed door, maar aan het einde scoorde Erix in de laatste minuut de winnende treffer. We hebben wel fijn gespeeld. De eindstand was 19-20.

~ HCW E-Jeugd ~

Zondag speelde de E-Jeugd van HCW tegen de koploper van het klassement AES 2. Dit ervaren en goed op elkaar ingespeelde team maakte het HCW erg lastig. HCW deed een behoorlijk aantal keren een schot op doel, maar door het goede keeperswerk van de tegenstander belandden er helaas weinig ballen in het doel. De ruststand was 1 – 7. AES bleef ook na de rust aanvallend sterk spelen en het duel werd verloren met 3-13.

~ HCW D1-Jeugd ~

We speelden vandaag thuis tegen Groessen. We hadden iets goed te maken omdat we de vorige wedstrijd niet zo goed tegen ze hadden gespeeld. We begonnen meteen goed en verdedigden goed. Daardoor hadden we veel vrije kansen die we goed samen uitspeelden. We stonden met de rust 11-7 voor. Na de rust gingen we prima door met samenspelen en hebben we met 24-12 gewonnen. Het mooiste is dat we allemaal gescoord hebben! Onze coach was super tevreden!

~ HCW C-Jongens ~

Het was een hele spannende pot de C-jongens hebben heel goed verdedigd en heel sterk als team samen gespeeld en van reflex gewonnen met 12-10.

~ HCW C-Meisjes ~

Speelde tegen Minerva, geen verslag. Eindstand: 8-19.

~ HCW Dames 3 ~

Vandaag de thuiswedstrijd tegen Erix dames 2. Altijd een moeilijke tegenstander. De eerste helft hadden we moeite met een tweetal spelers en stonden met de rust ook met 3-7 achter. De tweede helft hebben we het roer omgegooid en zijn we tot 8-8 bijgekomen, hierdoor werd het echt erg spannend, want we scoorden om en om tot 11-11, helaas had Erix de betere hand en maakte nog 1 doelpunt zodat de eindstand 11-12 in het voordeel van Erix is geworden.

~ HCW Dames 1 ~

De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar tegen Artemis’15. De eerste helft begon langzaam, zodat er moeizaam gescoord werd. De ruststand was 6-6. Na enkele aanpassingen in de rust en een sterke boodschap van de coach, kon HCW niet duidelijk hun spe spelen. Toch wisten we de wedstrijd naar ons hand te zetten en wonnen we de wedstrijd met 16-14. De eerste twee punten in 2017 zijn binnen.