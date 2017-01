Winnaar Fish ‘O’ Mania 2016 komt naar de Nieuwjaarsreceptie GHV

GROENLO – Het is de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV)wederom gelukt om een internationale topper naar Groenlo te halen. Niemand minder dan Fish ‘O’ Mania winnaar Jurgen Spierings komt op woensdag 11 januari 2017 naar Groenlo. In 2016 was het wereldkampioene Anja Groot die acte de presence gaf op de Nieuwjaarsreceptie. Dit was een doorslaand succes.

Nu dus Jurgen Spierings die dit jaar aan de Cudmore Fisheries in het Engelse Whitmore eerste werd in een zeer sterk deelnemersveld. RTL7 zond van deze prestigieuze wedstrijd een samenvatting uit. Fish ‘O’ Mania is misschien wel de grootste sportviswedstrijd ter wereld. Jurgen Spierings is ook een vaste waarde in het Nederlands team waarmee hij in 2014 nog Wereldkampioen werd. Jurgen zal vertellen over Fish ‘O’ mania en alles wat daar bij komt kijken. Het beloofd een unieke avond te worden

De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op woensdag 11 januari 2017 bij hengelsportzaak Rene Bomers aan de Winterswijkseweg 18 in Groenlo. Inloop vanaf 20.00 uur.

Foto: Jurgen Spierings. Foto: PR

