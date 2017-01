Winst Dames 2 HV grol tegen Minerva

GROENLO – Op zaterdag 21 januari mocht dames 2 van HV Grol tegen Minerva spelen. De dames van Grol kwamen niet snel uit de startblokken, maar wisten wel het eerste doelpunt te scoren! Lynn Wolters scoorde een mooi doelpunt en de voorsprong bouwde zich in eerste instantie verder uit.

Toch kon Minerva de dames van Grol in eerste instantie bijblijven. Grol had moeite het tempo hoog te houden en speelde een paar slordige ballen. Dit resulteerde in een stand van 5-3. Grol begon vanaf dat moment met meer tempo te spelen en hield de verdediging dicht. Helaas zijn er wel twee penalty’s gemist, maar Minerva wist hier niet van te profiteren. Het twaalfde doelpunt werd gemaakt door middel van een penalty door Lynn Wolters. Dit heeft er voor gezorgd dat Grol de rust in kon gaan met een stand van 12-3 in het voordeel van Grol.

In de rust werden de dames van Grol toegesproken door coaches Xander Luttikholt en Hennie Woeltjes. De coaches wilden dat de dames van Grol dit tempo door zouden zetten waarbij gelet werd op de zuiverheid van het spelen van de ballen, balverlies is immers zonde. Dit zou moeten leiden tot zorgvuldig spel en een (nog) grotere voorsprong. Het fluitsignaal klinkt en Grol begint de tweede helft met bal uit. De dames van Grol hebben goed geluisterd en houden het tempo hoog. Milou Reijerink maakt vanuit de break een mooi doelpunt. Dit zorgt ervoor dat Grol met 13-3 voor komt te staan. Grol merkt dat Minerva moe wordt en maakt hier gebruik van. De dames uit Groenlo spelen veel breaks en proberen druk te zetten volgens de aangeleerde wissels op de training. Door mooi samenspel van de dames van Grol en een aantal mooie redding van keepster Pascalle Zemann weet Grol een eindstand te bereiken van 29-7.

De dames van Grol hebben hard gewerkt en gaan zeer tevreden het veld af. Aankomende week gaat Grol zich voorbereiden op de wedstrijd tegen Huissen. Dit belooft een spannende wedstrijd te worden! Komt u allen kijken?

[0] Tekst: HV Grol

[1] Foto's: René van den Mosselaar