Zilver voor de juniorspringers van Rap en Snel bij de groepsspringwedstrijd

GROENLO – Zaterdag 21 oktober reden de zes springers uit de categorie jeugd en junior helemaal naar Oldemarkt. Kim, Fem, Liz R, Liz B, Lieke en Juliette waren de deelnemers van Rap en Snel voor deze dag.

De springers hebben deelgenomen op de volgende onderdelen: airtrack, plank kast, mini trampoline en mini trampoline pegasus. Ze hebben allen hard getraind voor deze wedstrijd en hebben daardoor ook mooie sprongen laten zien. Helaas ging niet alles helemaal zonder foutjes.

Ze begonnen de wedstrijd op het onderdeel mini trampoline. De eerste sprongen gingen allemaal mooi hoog en met goede landingen, maar de moeilijkere sprongen gingen helaas niet bij iedereen goed. Ze hebben hierdoor helaas wat puntjes laten liggen op dit onderdeel. Toen kwam het tweede onderdeel de airtrack. Het team heeft laten zien dat ze de elementen die ze synchroon moesten doen goed onder controle hebben. In de verplichte oefenstof stond ook de overslag, die helaas nog niet door iedereen goed beheerst wordt. Hierdoor zijn er een paar meiden niet netjes op hun voeten beland en dit word dan jammer genoeg flink van hun puntentotaal afgetrokken.

Vervolgens was het tijd voor het onderdeel mini trampoline pegasus. Dit is voor een aantal meiden nog een vrij nieuw onderdeel om overheen te springen, omdat wij dit onderdeel niet in onze trainingshal ter beschikking hebben en sommige meiden qua leeftijd nog niet op de pegasus hoeven te springen. Echter heeft toch iedereen zijn angst voor dit onderdeel opzij weten te zetten en zijn er op dit onderdeel een paar mooie sprongen gemaakt. Het team is ondanks de spanning toch 2e geworden op dit onderdeel.

Daarna was het alweer tijd voor het laatste onderdeel namelijk plank kast. Hier hebben de dames ook uitstekende sprongen laten zien. Toch hebben sommige springers per ongeluk een andere sprong laten zien dan eigenlijk de bedoeling was, maar die sprongen waren wel goed uitgevoerd. Door foute sprongen hebben de meiden veel aftrek gekregen, anders waren ze op dit onderdeel hoog geëindigd. Kortom, de meiden hebben als team een gezellige dag gehad samen. Ze hebben een mooie zilveren beker gewonnen op mini trampoline pegasus. De meiden weten waar ze nog verder op moeten trainen en tevens zullen de meiden steeds beter met de wedstrijdspanning om kunnen gaan. Deze ervaringen geeft het team nog meer motivatie om hard door te trainen en voor de volgende wedstrijd alleen maar mooiere sprongen te laten zien!