Zwemclinics in  het openluchtzwembad en open water

X 49

GROENLO – Wil je werken aan je conditie, doet zwemmen je goed en wil je tevens werken aan je zwemtechniek in een relatief kleine groep? Of wil je graag eens meedoen aan een 1/8e triathlon, maar overheersen de twijfels of je het zwemgedeelte wel aankunt?

Op dinsdag 6 juni 20 juni en 4 juli vinden speciaal hiervoor zwemtrainingen plaats in het ’t Vinkennest te Eibergen van 20.00 – 21.00 uur. Hierbij ligt de nadruk op het aanleren van de juiste zwemtechniek van de borstcrawl. Er is voldoende ruimte en rust om het aan te gaan leren.

Naast de zwemtrainingen vindt er op de zaterdagochtenden: 17 juni, 1 juli en 15 juli een aantal open water trainingen plaats die gecombineerd worden met fietsen en hardlopen. Hierbij ligt de aandacht ook op de zwemtechniek, maar tevens ook op het wisselen, hardlopen of gecombineerd met enkele bootcampoefeningen. Deze trainingen duren van 9.00 uur tot ongeveer 10.30 uur en worden gegeven bij ’t Wijndomein in Lievelde.

De opzet van de trainingen is laagdrempelig, het aanleren van de juiste zwemtechniek staat centraal naast een stukje gezelligheid en ontspanning. Afhankelijk van het niveau worden de trainingen per individu aangepast. Na afloop is er ruimte voor een kopje koffie/thee met zelfgemaakte lekkernij. Bij beide locaties is een douche- en omkleedvoorziening aanwezig. Er is plek voor maximaal 12 personen. De kosten bedragen voor 3 maal trainen € 27,50 en voor 6 maal trainen € 52,50.

Voor meer informatie, neem contact op met Denise van der Donk, tel: 06-13035818 of zie ook www.ikkanhetaan.nl