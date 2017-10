Droomweekend Lars Kuster begint op Jumping Lichtenvoorde

X 33

Lars Kuster is de winnaar van de 1.40m Grote Prijs van Jumping Lichtenvoorde, maar wat hij nog niet wist is dat hij een dag later ook hun 1.50m debuut in het Duitse Isterberg zou winnen. “Cassandra wordt echt heel constant. Daar ben ik heel blij mee. We krijgen samen steeds meer ervaring”, vertelt de springruiter en student uit Stokkum.

In de Grote Prijs op het Paardensportcentrum Lichtenvoorde moest hij het opnemen tegen zeven andere barragekandidaten. “Het is hier nooit makkelijk om een Grote Prijs te winnen. Vanavond zaten er tricky dingen in het parcours en veel paarden loerden op het blauwe zeil onder de hindernis. Ik kon Cassandra abnormaal krap laten draaien en daar won ik het mee. Het werd ook wel tijd. Het is alweer een jaar geleden dat ik hier in Vragender won”, lacht hij.

In elk geval is Lars Kuster alvast verzekerd van een goede uitgangspositie in de nieuwe PSC-competitie. Wie het beste presteert in twee van de drie 1.40m Grote Prijzen in Vragender dit indoorseizoen, krijgt een bonus van 1.000 euro.

Anne-Liza Makkinga werd tweede met Finesse van Sappenleen en Kevin Olsmeijer derde met zijn toppaard Dalvaro RK. De Brabander Piet Raijmakers jr. had twee ijzers in het vuur en wint graag in Vragender, maar belandde met een foutje op de vierde en vijfde plaats.

Dat Cassandra (v. Tangelo van de Zuuthoeve) nu al zes Grote Prijzen achter elkaar foutloos heeft gelopen, betekent veel voor Lars Kuster. “Toen ik haar ruim een jaar geleden te rijden kreeg, was ze eigenlijk niet echt mijn type paard. Maar nu zijn we echt een combinatie. Ik ken haar door en door. Ze won al heel veel in de lage rubrieken, maar blijft nu ook rustig in barrages van hogere proeven. Ze is van Jurgen Stenfert en Hank Melse. Ja, handelaren. Ik rijd bijna geen paard langer dan een jaar. Je moet verschillende soorten paarden kunnen rijden toch? Ik leer hier heel veel van.”

Op Jumping Lichtenvoorde werd de klasse ZZ op zaterdag gewonnen door Steven Veldhuis met Fionapina Colada, gevolgd door Piet Raijmakers op Van Schijndel’s Whisperfield. In het Z won Johann Sparenberg op United. Op donderdag won Sjaak Sleiderink het Z met Glamour en Conor Drain het ZZ op Dakota van het Schuttershof.

De klasse M op zaterdag had nog een extra dimensie als kwalificatie voor de Louis Venhorst Fourage Trophy tijdens het internationaal concours Jumping de Achterhoek. Guido Jan Schoemaker en Renate Beuving mogen elk twee paarden meenemen naar de finale omdat zij de topvier bezetten. In de klasse L op vrijdag gingen de finaletickets naar Erwin de Bruin, Nadieh Plegt, Tani Joosten en Ymke Ribbels.

[0] Foto: Wendy Scholten