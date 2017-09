Thomas en Thomas regeren op PSC Najaars Jumping

X 11

VRAGENDER – Het Paardensportcentrum Lichtenvoorde vierde zaterdag 16 september de opening van het nieuwe paviljoen op het buitenterrein en werd getrakteerd op een ijzersterk deelnemersveld in de 1.40m Grote Prijs. Van Gerco Schröder en Willem Greve tot Limburger Tim Hendrix en de Belg Thomas Mertens die zal zeer succesvol was. Maar het was ‘amateurruiter’ Thomas Arendsen Raedt uit Barchem die de eerste prijs van 1.000 euro won.

Louis Konickx, die tot de beste parcoursbouwers ter wereld hoort en recent nog de parcoursen voor het Europees kampioenschap ontwierp, gaf de 64 deelnemers in de Grote Prijs op zaterdagmiddag stof tot nadenken. Wie de balken liet liggen, was er nog niet want de maximum toegestane tijd moest ook nog gehaald worden. Toch bleven er nog elf over voor de barrage.

Thomas Arendsen Raedt, die al eens eerder de 1.40m Grote Prijs in Vragender indoor won, zette al snel de toon met Why Not (v. Karandas) in 41.53 seconden nadat hij een paar weken terug ook al de Grote Prijs van Hoevelaken had gewonnen. Lars Kuster kwam daar in 41.85 het dichtst in de buurt, maar werd na een balkje met Cassandra zesde.

Het waren de professionals Willem Greve op Carrera (v. Larino) en Sjaak Sleiderink op Ivan R (v. Apple Juice) die exact in 41.87 seconden finishten en de tweede prijs deelden. Vierde werd Tim Hendrix op Duanda of the Lowlands Z (v. Diamant de Semilly), voor Remco Been op Allegro (v. Cobra).

Voor Thomas Arendsen Raedt is het de ultieme afsluiting van een succesvol outdoorseizoen, waarbij hij zelfs zicht had op een plek in het EK-team voor young riders. “Het NK in Mierlo en de internationale wedstrijd in Opglabbeek gingen super, waarna ik ineens in de picture was voor het EK. Maar in Wierden liep het niet en kregen we foutjes. Ik wist dat we er buiten vielen. Natuurlijk was deelname aan het EK leuk geweest, maar ik denk dat ik deze Grote Prijs winnen veel leuker vindt. Gewoon gaaf. Op zo’n accommodatie, mooi dichtbij en met een paard dat ik al acht jaar ken!”

Why Not is van Thomas’ opa en blijft in de familie. “Ze springt bijna altijd foutloos en er is best vraag naar haar, maar ze blijft. M’n opa is er zo blij mee. Wij ook, allemaal. Ze gaat straks de fokkerij in”, vertelt Thomas Arendsen Raedt, die een rondje weggaf. Het was bovendien ‘Happy Hour’ in het paviljoen om de dag feestelijk af te sluiten.

Het ZZ werd gewonnen door Thomas Mertens, stalruiter van Rinus Blom in Etten-Leur, met Blom’s Cekakina (v. Lupicor), gevolgd door Tim Hendrix uit Baarlo met Euro Star. In het Z werd Mertens met Ascanalien Z (v. Asca Z) tweede, achter Pam Nieuwenhuis met Vendorlux V.

Het Paardensportcentrum Lichtenvoorde heeft afgelopen weekend haar flexibiliteit laten zien. Vanwege het stormachtige weer werd er op donderdag binnen gesprongen en de drie dagen erna buiten. Talrijke stallen namen immers deel in Vragender om hun paarden voor te bereiden op het Wereldkampioenschap jonge springpaarden in Lanaken komend weekend.

Overige winnaars bij de paarden zijn Madée Schuttenbeld (klasse ZZ) op Bonheur, Sjaak Sleiderink (Z) op Glamour, Jan Gohl (M) op Mausi, Rianne Nalis (M) met T-Givenchy WP Z, Marije ten Have (L) op Balisto, Mareille Lentfert (L) met Visa-Vie en Anneke Niels-van Wijngaarden (B) op Glamour Betty. De PSC Najaars Jumping werd zondag afgesloten met ponyspringsport.