Willem Greve wint PSC Summer Jumping

VRAGENDER – De PSC Summer Jumping werd zaterdagmiddag winnend afgesloten door Willem Greve in de 1.40m Grote Prijs. Hij won de hoofdrubriek op Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender met de zelfgefokte Elien (v. Carambole) en werd vierde met de KWPN-hengst Carrera (v. Larino), die mocht ‘uitblazen’ na de hoge internationale parcoursen op Outdoor Gelderland vorige week.

Ondanks dat het driedaags PSC Summer Jumping tegelijk met CSI Twente in Geesteren plaatsvond en daardoor minder deelnemers trok, telde de Grote Prijs toch nog 42 starts en was het aan parcoursbouwer Sjack Meuleman de taak om daar een selectie in te krijgen. “Best lastig gezien het deelnemersveld. Je wil de minder geroutineerde combinaties niet ‘vermoorden’ en de meer ervaren ruiters en paarden toch een uitdagend parcours voorschotelen”, vertelt hij.

Zestien sprongen foutloos, waarvan er veertien terugkwamen in de barrage. Willem Greve zette al snel een strakke tijd neer met de watervlugge Elien, afstammend van Greve’s tophengst Carambole, en daar kwam niemand meer aan. Thuisamazone Ester Blekkink deed tot tweemaal aan toe een dappere poging met It’s Easy (v. Nonstop) en de zelfgefokte Eindelijk (v. Applaus), maar kwam heel iets te kort en werd derde en zesde. Thomas Arendsen Raedt, die net buiten de boot viel voor het EK junioren, reed Why Not (v. Karandasj) naar het tweede geld.

Eén oog

Ook Piet Raijmakers junior was naar Vragender gekomen en plaatste zich met twee paarden in de barrage, waarvan Van Schijndel’s Whisperfield (v. Baloubet du Rouet) acht weken geleden een oog verloor. “Hij bleek een tumor achter het oog te hebben en moest geopereerd worden. Ongelooflijk dat hij nu al zo makkelijk met één oog zo’n parcours springt”, is de Brabander tevreden. Hij werd vijfde en dertiende.

Net als Willem Greve komt Raijmakers graag naar Vragender. “Schitterende piste en altijd gezellig hier.” Beide ruiters lieten CSI Twente aan zich voorbij gaan. “Elke week internationaal rijden is veel te duur”, zegt Raijmakers. Ook Willem Greve heeft zich één inschrijving voor het internationaal concours De Wolden volgende week bespaard. “Ik zou Carrera daar eerst Lichte Tour laten lopen, maar dat niveau heeft hij vandaag nu gesprongen. En hier kost het nog geen tiende deel van wat het internationaal kost.”

Willem Greve won de eerste prijs van 500 euro en de sponsordeken van Willie Welkamp met de achtjarige Elien, die hij samen met zijn vader Jan Greve fokte. “Van nature een heel snelle merrie met veel go. Ik heb strakke lijnen gereden en niet eens dol gedaan.”

Nichtje Uceline

Dat Elien door Willem Greve gefokt werd, heeft ze te danken aan haar nichtje Uceline (v. Celano) waarmee Willem Greve in 2007 de VION Cup voor zesjarige springpaarden won en een jaar later zilver op het WK voor zevenjarigen. Uceline was zijn oogappel, maar die verkocht hij samen met Leon Thijssen aan de Griekse miljardairsdochter Athina Onassis. Zakelijk gezien was het onverantwoord om het bod te weigeren, maar het ging wel met pijn in Greve’s hart.

“Toen Uceline verkocht was, ging ik meteen op zoek naar haar moeder en die kocht ik met een veulen aan de voet. Uit dat veulen fokte ik samen met mijn vader Elien. Ook een kwaliteitsvolle merrie. Haar moeder was nog kleiner, maar wel makkelijker. Het is de kunst om Elien heel langzaam in het hogere werk te laten groeien, maar ik denk dat het er wel in zit.”

Klasse Z en ZZ

Lars Kuster, die in het 1.40m net buiten de barrage viel met een fout, wist met Cassandra wel de klasse Z te winnen en bovendien tweede te worden met Axtion-O. Ook in het ZZ waren Kuster en Axtion-O tweede, ditmaal achter Piet Raijmakers op Sawyer L Enchante

Prijswinnaars 1.40m GP PSC Summer Jumping 8-7-2017

1. Willem Greve, Elien (Carambole), 0/0-39.68

2. Thomas Arendsen Raedt, Why Not (Karandasj), 0/0-40.19

3. Ester Blekkink, It’s Easy (Nonstop), 0/0-40.58

4. Willem Greve, Carrera (Larino), 0/0-40.60

5. Piet Raijmakers jr., Van Schijndel’s Belle (Berlin), 0/0-41.15

6. Ester Blekkink, Eindelijk (Applaus), 0/0-41.57

7. Jurgen Stenfert, Caseli (Casall), 0/0-41.95

8. Jurre van Bommel, Ebell-Avant (VDL Campbell), 0/0-42.04

9. Steven Veldhuis, Fionapina Colada (Berlin), 0/0-44.29

10. Steven Veldhuis, Farah Dibah (Berlin), 0/0-44.33

11. Anneke Niels-van Wijngaarden, Freya (Spartacus), 0/0-46.45