Villa Mondriaan viert feest tijdens Piet is Jarig

WINTERSWIJK – Het is 100 jaar geleden dat De Stijl is opgericht en het is Piet Mondriaans verjaardag. Daarom viert Villa Mondriaan op 3, 4 en 5 maart een weekend lang feest! Dit jaar staat in het teken van Mondriaan en De Stijl. Bezoek de nieuwe tentoonstelling Figuratie in Stijl en doe mee met allerlei leuke activiteiten, zoals lezingen, workshops en het grote Piet verjaardagsontbijt!

Op 3 maart opent de nieuwe tentoonstelling Figuratie in Stijl, waarmee Villa Mondriaan deelneemt aan het landelijke feestjaar Mondriaan tot Dutch design: 100 jaar De Stijl. Daarnaast viert het museum dit weekend de verjaardag van Piet Mondriaan, die op 7 maart 145 jaar zou zijn geworden. Wie jarig is, trakteert natuurlijk! Gedurende het weekend halveert Villa Mondriaan drie dagen lang haar toegangsprijs: een entreebewijs kost dan €4,50 in plaats van €9,-. Om er een echt verjaardagsfeest van te maken wordt iedere bezoeker op een kop koffie en een stuk feesttaart getrakteerd!

Figuratie in Stijl (3 maart t/m 24 september)

De invloedrijke kunstbeweging De Stijl veroorzaakte aan het begin van de twintigste eeuw veel ophef met haar abstracte kunst. Vooruitstrevende kunstenaars als Theo van Doesburg, Vilmos Huszár, Bart van der Leck en Piet Mondriaan gaven de voorkeur aan strakke lijnen en primaire kleuren. Wat veel mensen niet weten, is dat de oprichters van De Stijl hun carrières veelal begonnen met het schilderen van realistische landschappen en portretten. In de tentoonstelling Figuratie in Stijl staat het vroege én late figuratieve werk van de pioniers van De Stijl centraal. Naast Figuratie in Stijl heeft Villa Mondriaan het hele jaar Dutch Design in het Arco-Paviljoen, waar van 3 februari t/m 30 april de interactieve installatie Chromatology van de Eindhovense designstudio Raw Color te zien is.

Programma museum

Het hele weekend zijn er iedere dag gratis rondleidingen waarbij een professionele rondleider u meeneemt door Figuratie in Stijl. Daarnaast zijn er interessante lezingen van onder andere Eva Rovers (biografe Helene Kröller-Müller) en Marieke Jooren (gastconservator Peter Alma-tentoonstelling in Museum Arnhem). Inschrijven voor de lezingen gaat via info@villamondriaan.nl. Op zaterdag 4 en zondag 5 maart zijn er schilderworkshops in de museumtuin onder leiding van de Winterswijkse kunstenaar Vic Hulshof (vrij toegankelijk). Het museum is dit hele weekend open van 11:00 tot 17:30 uur.

Het grote Piet verjaardagsontbijt

Op zondag 5 maart houdt Villa Mondriaan midden in het museum het grote Piet verjaardagsontbijt. Heet jij Piet of Pieter? Dan zoekt het museum jou! Alle Pieten of Pieters zijn vanaf 9:30 uur van harte welkom voor een geheel gratis verjaardagsontbijt midden in het museum, verzorgd door Plus Bruggers in Winterswijk. Hoe meer Pieten, hoe meer vreugd! Reserveren voor het ontbijt gaat via info@villamondriaan.nl.

Kinderprogramma

Op zaterdag 4 en zondag 5 maart geeft Villa Mondriaan om 12:00 uur speciale kinderrondleidingen (Nederlandstalig). Ga mee op een speels avontuur door de nieuwe tentoonstelling Figuratie in Stijl! Tijdens het hele weekend kunnen kinderen hun eigen droomslaapkamer ontwerpen in het Villa Atelier. Verder heeft het museum een Mondriaan-Twister spel en kunnen kinderen het hele weekend op de foto als Mondriaans schilderij ‘Jantje’.

Iedereen: van jong tot oud, van blond tot grijs en van boer tot stedeling, is welkom op het verjaardagsfeest van Piet! Kijk voor het volledige programma en de aanvangstijden op www.villamondriaan.nl/pietisjarig.

