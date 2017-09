W’Wijk 23 sept. – Mondriaan kleurt de Jacobskerk

X 27

WINTERSWIJK – Op zaterdagavond 23 september viert Villa Mondriaan het laatste weekend van de tentoonstelling Figuratie in Stijl op grootse wijze. Gedurende deze avond wordt de Jacobskerk van 19:00 tot 0:00 uur verlicht met een prachtige projectie in Mondriaan-stijl. Als muzikale omlijsting zullen de favoriete stijlen van Mondriaan, boogiewoogie en jaren ‘20 jazz, als muzikale pop-up optredens rondom de kerk plaatsvinden.

Ook in Villa Mondriaan zullen tijdens de speciale avondopenstelling ieder half uur verschillende optredens plaatsvinden met Mondriaans favoriete muziek. Het museum kan van 17:00 tot 21:00 uur bezocht worden voor maar €5,- per persoon. Ook kan de tentoonstelling Figuratie in Stijl worden bekeken. In deze tentoonstelling kunt u voor de allerlaatste keer het verrassende figuratieve werk van de leden van De Stijl ontdekken.

Vanuit de horeca in Winterswijk krijgt men het beste uitzicht op de kleurrijk belichte kerk. Speciaal voor deze avond hult restaurant Hertog Karel van Gelre zich in de Parijse sfeer van de jaren 20. Gasten kunnen genieten van een speciaal 3-gangen menu geïnspireerd door de belangrijke woonplaatsen van Mondriaan: Winterswijk, Parijs en New York. Dit Mondriaanarrangement is beschikbaar voor €31,50 inclusief een bezoek aan de tentoonstelling Figuratie in Stijl. Later op de avond zal ook live boogiewoogie-muziek gespeeld worden. Reserveren kan via de website van Hertog Karel van Gelre.

Activiteit: Mondriaan by Night

Datum: Zaterdag 23 september 2017

Tijd: Avondopenstelling van 17:00 tot 21:00

Toegangsprijs: €5,- per persoon

Locatie: Zonnebrink 4, Winterswijk

Informatie: www.villamondriaan.nl of +31 (0) 543 51 54 00