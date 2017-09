W’Wijk 29 sept 2017 t/m 25 feb 2018 – Van afgedankt meubelstuk tot Dutch Design

X 3

WINTERSWIJK – Oude meubelstukken krijgen een nieuw leven in de Dutch Design-tentoonstelling van Paul Salet, die vanaf 29 september te zien is in museum Villa Mondriaan. In zijn designwerk reageert Salet op de wegwerpcultuur van vandaag. Hij is van mening dat er al meer dan voldoende meubilair op de wereld is. Veel stoelen van stevig en bruikbaar materiaal belanden op straat of in de kringloop. In plaats van nieuw meubilair te produceren, bouwt Salet zijn ontwerpen daarom op uit afgedankte meubelen. Door eindeloos te zagen, schaven en schuren worden nieuwe stoelen uit hun oude vorm bevrijd. Zo ontstaan unieke stoelen, tweezitters, tafels en kasten als lichte en functionele creaties. Afgeschreven voorwerpen krijgen bij Paul Salet hun waarde terug.

Met zijn zorgvuldig bewerkte designmeubelen is Salet de volgende kunstenaar die een bijdrage levert aan de reeks Dutch Design-tentoonstellingen, die in verband met het themajaar 100 Jaar De Stijl: Van Mondriaan tot Dutch Design in Villa Mondriaan worden getoond. Vanaf 29 september is naast de tentoonstelling van Paul Salet ook de tentoonstelling Jong & Veelbelovend te zien.

Tentoonstelling: Dutch Design: Paul Salet

Periode: 29 september 2017 t/m 25 februari 2018

Locatie: Zonnebrink 4 (ingang Ratumsestraat), Winterswijk

Openingstijden: di t/m zo, 11-17 uur (t/m 5 november), vr t/m zo, 11-17 uur (vanaf 6 november)

Informatie: www.villamondriaan.nl of +31 (0) 543 51 54 00