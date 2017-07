Audiotour zet Werenfridus in de belangstelling

X 27

ZIEUWENT – Rondleiden in een kerkgebouw spreekt tot de verbeelding van de bezoekers en van gidsen die hun verhaal erover graag willen vertellen. In de imposante Werenfridus in Zieuwent kun je vanaf nu alle dagen terecht. Een stem via je smartphone vertelt je alles over deze allermooiste kerk van de Achterhoek zodra je naar binnen stapt. Oortjes in en de audiotour begint.

De audiotour leidt bezoekers van de kerk in Zieuwent rond. De tour is gratis en wordt via de website van de oudheidkundige vereniging Zuwent aangeboden. “We hebben ons afgevraagd: hoe brengen we deze kerk onder de aandacht”, zegt René Spekschoor van de oudheidkundige vereniging Zuwent. De audiotour is dan ook een idee van de vereniging. Aanvankelijk was het een panoramatour, maar de techniek haalde dat idee in. Een belangrijke reden van de audiotour is om de kerk in Zieuwent in de nabije toekomst in stand te houden. De kerkgang loopt drastisch terug en de kerk overeind houden met alleen collectegeld van gelovigen lukt niet meer. Door de kerk te promoten hopen Zuwent en betrokken vrijwilligers van de kerk op den duur voor extra inkomsten. “We moeten ergens beginnen en dat is vandaag (lees zaterdag 8 juli) waarop we een officieel startsein voor de audiotour willen geven.”

Oud-schooldirecteur Johan Nobbenhuis die grotendeels de tekst insprak, onthulde de banner in de kerk die de audiotour aankondigt. ‘En gebruik uw oortjes’, staat er met zoveel dubbelzinnigheid onderaan te lezen. De Zieuwentse kerk staat bekend als de kathedraal van de Achterhoek. En terwijl het officiële deel van de zaterdagmiddag zich met genodigden voltrekt, lopen mensen, toevallige passanten, de Werenfridus binnen. Ze kijken vol verwondering rond. De kerk is in een basiliekbouw opgetrokken en oorspronkelijk ook zo bedoeld. De onlangs gerestaureerde muurschilderingen, de preekstoel, de koorzolder, de glas-in-lood ramen met ‘het raam van Jennekes’ in het bijzonder zijn bezienswaardige objecten. Een boek dat achterin de kerk op een tafel ligt bewijst dat. Bezoekers schrijven hierin hun indrukken of intenties. “Dagelijks komen mensen in de kerk”, zegt koster Anton Storteler. Elke morgen zet hij de deuren open om de kerk aan het einde van de middag weer op slot te doen. “De kerk wordt goed onderhouden door vrijwilligers. Laatst stopte een bus en de mensen kwamen de kerk binnen. Hoe we de kerkbanken zo glimmend kregen. Ik zei nog: ‘de kerk zit hier elk weekend bomvol. De banken stoffen de mensen vanzelf af met hun jassen…. ….maar meneer het is hier niet anders dan in uw kerk in het dorp. De kerk is vrijwilligerswerk en kan alleen met die manier onderhouden worden’. De inzet voor de kerk is in Zieuwent geweldig te noemen.”

De Werenfridus is niet alleen het mooiste monument van het dorp, maar hier spreekt ook het hart van Zieuwent. Pastor Hetty Bresser: “Ik ben onder de indruk van de audiotour en de vele details die langskomen in de luistertoer. In de 8 jaar dat ik voorga heb ik nog veel dingen niet gezien in deze kerk.”

De audiotour duurt 40 minuten. Precies voldoende om de aandacht te houden en dat is wetenschappelijk bewezen, aldus René Spekschoor en de pastor.