38e Keiloop Meddo op 28 december: hardlopers uit binnen- en buitenland aan de start
MEDDO – Sportclub Meddo organiseert op zondag 28 december de 38e editie van de Keiloop. Jaarlijks trekt het hardloopevenement deelnemers uit de hele regio, maar ook van ver daarbuiten en zelfs uit het buitenland.
De Keiloop biedt meerdere afstanden. Voor de jeugd t/m 9 jaar is er de 1 kilometer kidsrun. Verder kunnen lopers kiezen uit 3, 5, 10 en 15 kilometer. Voor de langere afstanden werd twee jaar geleden een nieuwe route ingevoerd, deels door het buitengebied en deels door de dorpskern. De enthousiaste reacties hebben ertoe geleid dat nu ook de 3 kilometer een vernieuwd parcours krijgt, met meer publiek langs de route.
Alle deelnemers aan de 1 en 3 kilometer ontvangen een medaille. Voor de snelste lopers op de 5, 10 en 15 kilometer zijn er prijzen in zowel het heren- als damesklassement.
Voorinschrijven kan via inschrijven.nl, maar deelnemers kunnen zich op de dag zelf ook nog aanmelden tot 30 minuten voor de start. Start en finish zijn bij Sportclub Meddo, Eibergseweg 1, waar ook kleedkamers en douches beschikbaar zijn.
📅 Zondag 28 december 2025
📍 SC Meddo, Eibergseweg 1 – Winterswijk-Meddo
💶 1 km €3 / 3 km €5 / 5–10–15 km €9
🔗 inschrijven: https://inschrijven.nl/form/2025122850577-nl
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 3
- Kerstconcert in Zieuwent met Achterhoeks Mannenkoor, G-Roots en strijkersensemble Antonio 3
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- Jeugdbrandweer neemt afscheid van burgemeester Bronsvoort 2
- Eat to Meet verbindt inwoners en nieuwkomers in De Mattelier 1
Trending deze week
- Jeugdbrandweer neemt afscheid van burgemeester Bronsvoort 2
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 3
- Kerstconcert in Zieuwent met Achterhoeks Mannenkoor, G-Roots en strijkersensemble Antonio 3
- Eat to Meet verbindt inwoners en nieuwkomers in De Mattelier 1