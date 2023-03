Bigband in Aaltense Oerkroeg met lokaal talent!

AALTEN – Op zondag 2 april organiseert Bigband Melody & Rhythm samen met Oerkroeg Schiller een spetterend optreden. De Aaltense talenten; zangeres Meike Ubbink, saxofonist Norbert Lensink en gitarist Kelvin te Brake zullen deze middag een prominent gastoptreden verzorgen.

Bigband Melody & Rhythm is een regionale band uit de Achterhoek en repeteert in Aalten. In 2023 viert het orkest zijn 75-jarig bestaan en is daarmee één van de oudste bigbands in Nederland. Vele optredens zijn gepasseerd met gastsolisten zowel in de regio als daarbuiten. In deze rijke historie heeft de band een aanzienlijk archief aan muziek en repertoire opgebouwd: van stijlvolle jazz en swing, tot dansmuziek, latin en hedendaagse popmuziek.

De band bestaat uit 17 enthousiaste en goed geschoolde muzikanten die bijna wekelijks werken aan timing, stijleigen en specifieke kenmerken van het repertoire. Ook schuwt de band niet om experimentele en nieuw geschreven muziek uit te voeren. Dit alles gebeurt sinds vele jaren onder deskundige en bevlogen leiding van dirigent Sander Zweerink. Sander is in 1997 afgestudeerd aan het Conservatorium te Hilversum, Trompet lichte muziek. Sinds zijn studie speelt hij bij talloze orkesten en bands variërend van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, het Metropole Orkest tot Normaal en Cuby & the Blizzards.

Het belooft een bijzonder optreden te worden met lokaal talent Meike Ubbink, Norbert Lensink en Kelvin te Brake. Zij zullen de muziek van Bigband Melody & Rhythm nog specialer maken met hun gastoptreden.

Wees erbij op 2 april 2023, aanvang 15:00 uur, in Oerkroeg Schiller Aalten. De entree is vrij.

