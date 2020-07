6 weken proef-skeelerlessen Peddelaars gestart

AALTEN – Op woensdag 29 juli is de skeelervereniging de Peddelaars begonnen met het aanbieden van een pakket van 6 skeelerlessen. Onder enthousiaste leiding van Jo Kal wordt een groep van zo’n 10-12 ‘pupillen’ wegwijs gemaakt in de basis vaardigheden van het skeeleren. Er wordt met name veel aandacht besteed aan de veiligheid. De meeste deelnemers willen zich vooral ‘zekerder’ voelen in de bochten en ook het ‘op tijd’ kunnen stoppen.

De skeeler/wielerbaan op sportpark Zuid is hiervoor bij uitstek een geschikte locatie. Er kan hier ongestoord en veilig worden geoefend zonder dat er op onverwachts verkeer of andere gevaarlijke dingen gelet hoeft te worden. Door het Covid-19 virus is de hele planning van de skeelervereniging in het water gevallen maar nu het buiten trainen weer volop kan en mag, is de Peddelaars begonnen met een try-out door een lespakket van 6 lessen aan te bieden. Je wordt dan kosteloos voor 6 weken aspirant lid van de vereniging (houdt in dat je verzekerd bent) en aan het eind van deze periode beslis je dan of je het lidmaatschap verlengt en nog meer lessen en trainingen gaat volgen.

De lessen zijn op de woensdagavond van 19.00 – 20.15 uur. Voor interesse en informatie skeeleren@peddelaarsaalten.nl

