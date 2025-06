Aalten lanceert zomers streekbier ‘De Witte Linde’: lokaal genieten op z’n Achterhoeks

AALTEN – Tijdens het jaarlijkse Oldtimertreffen op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, is op de sfeervolle markt van Aalten een nieuw streekbier gepresenteerd: De Witte Linde. Het frisse witbier is het resultaat van een unieke samenwerking tussen acht Aaltense horecazaken en Brouwerij Wentersch uit Winterswijk.

Met een opvallende biertapfiets werd het bier voor het eerst geschonken aan het publiek. De lancering van De Witte Linde volgt op het succes van de Lindebock in het najaar van 2024. Ook dit keer werkten de Aaltense horeca en de brouwers van Wentersch nauw samen om een lokaal bier te creëren dat past bij het seizoen.

Fris, fruitig en 100% Achterhoeks

De Witte Linde is een licht troebel witbier met een fruitige smaak en een vleugje citrus en vlierbloesem. Het bier is gebrouwen met gerstemout, tarwemout en lokale ingrediënten. Volgens meesterbrouwer Erwin Hoftijser van Brouwerij Wentersch is het “licht, levendig en doordrenkt van Achterhoeks karakter”.

Deelnemende horecazaken zijn onder andere Het Noorden, Olde Marckt, Krul, Stegers, Domme Aanleg, SETZ, Suzie’s Farm en ’t Raadhuys. Gezamenlijk zetten zij zich in om de regio op de kaart te zetten met streekproducten van eigen bodem.

Samen sterk in Aalten

Bram Stoverink van Olde Marckt: “Met De Witte Linde laten we zien dat we als horeca-collega’s elkaar versterken. Het bier staat voor gastvrijheid, verbinding en zomerse gezelligheid.” Ook Wesley Hüning van Het Noorden spreekt van een “symbool van samenwerking en lokaal ondernemerschap”.

Te proeven bij lokale horecazaken

De Witte Linde is vanaf nu verkrijgbaar bij de deelnemende horecazaken in Aalten. Een ideaal zomerbier om te genieten op het terras, tijdens een picknick of gewoon samen met vrienden.

