Aalten organiseert het Open Nederlands Kampioenschap Pumptrack

AALTEN – In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) en Sportpark Zuid in Aalten organiseert Boost Pump Tracks op zondag 31 oktober het officiële open Nederlands Kampioenschap Pumptrack. Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven maar inschrijven op de dag zelf is ook nog mogelijk.

Verdeeld over tien categorieën kunnen jongens, meisjes, mannen en vrouwen in alle leeftijdscategorieën en uit binnen- en buitenland deelnemen aan het open Nederlands Kampioenschap Pumptrack. Per categorie zijn er maximaal 32 deelnemers mogelijk. Bij minder dan vier rijders per categorie, worden categorieën samengevoegd. Na de inschrijving die om 9.00 uur begint, starten om 11.30 uur de kwalificatierondes waarna om 15.00 uur de finale plaatsvindt. “We verwachten rond de 250 deelnemers dus het wordt een geweldig evenement”, blikt organisator John Theissen vooruit.

Pumptrack wint aan populariteit bij vooral jonge deelnemers. Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. Het is een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark. Daardoor is pumptrack geschikt voor crossfietsen, moutainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inline skates, longboards en skateboards. Dus eigenlijk voor alle fiets- en skatesporten. Door op het juiste moment je gewicht te gebruiken, beweeg je je voort op de baan. Veel volwassenen en kinderen krijgen de sport snel onder de knie.

Voor meer informatie, zie https://pumptrack.nl/2021-knwu-open-nk-pumptrack/

