Aaltense Gängeskes weer van start

AALTEN – De vrije rondleidingen door de Aaltense Gängeskes zijn weer begonnen! De eerstvolgende rondleiding, onder leiding van een gids is zaterdag 5 september. De wandeling begint om 14.00 uur.

Voor een veilige wandeling dient men zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent ook dat de groepen klein zijn. Bij veel deelname is een tweede gids beschikbaar.

Reserveren verplicht, dit kan telefonisch 0543473052, via mail info@vvvaalten of bij de balie.

De gids wacht buiten, op het plein voor de ingang van het Nationaal Onderduikmuseum / VVV. U kunt zich bij hem/haar melden.

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Deelname: 5 euro per persoon.

De volgende wandeling is 19 september.

Groepen en op locatie.

Groepen kunnen de wandeling, onder begeleiding van een gids, ook op afspraak maken. Tevens kan de wandeling op locatie ‘gewandeld’ worden. Via beelden wordt u door de Gängeskes geleid.

Dit geldt ook voor de Parelroute. Deze route is alleen te wandelen met gids en vooral interessant voor mensen die Aalten kennen. Ook kunt u kennismaken met een nieuwe route: ‘Historisch Centrum Aalten’. Deze route is alleen op locatie te bekijken.

Voor kinderen is de Gängeskes Junior beschikbaar. Speurend met opa Jan, Cato en Kees maken de kinderen een speurtocht door het dorp. Deze route is alleen op papier verkrijgbaar. Het geïllustreerde boekje is verkrijgbaar bij VVV Aalten. Leuk voor toeristen, een kinderfeestje of ander uitje. Geschikt voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.

Meer informatie over de wandelingen is verkrijgbaar bij het VVV agentschap Aalten. Tel. 0543 473052 VVV èn Nationaal Onderduikmuseum zijn geopend: dinsdag, zaterdag en zondag van 13.00 uur tot en met 17.00 uur. Woensdag tot en met vrijdag van 10.00 uur. tot en met 17.00 uur.

en op de site www.vvvaalten.nl

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print