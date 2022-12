Bloed, zweet en Brylcreem een foto expositie van Gerjo te Linde

AALTEN – Bloed, zweet en Brylcreem is een foto expositie van Gerjo te Linde. Dee is te zien van 26 november 2022 t/m 2 februari 2023. Het is een beeldverslag over een hedendaagse- vintage look dankzij een modern ambacht.

Fine art picturalist, Gerjo te Linde fotografeert sinds 2015 uitsluitend met behulp van het historische ‘wet collodion’ proces, ook wel de natte plaat fotografie genoemd. Vanaf die tijd is zijn kijk op fotografie ingrijpend veranderd. Inhoudelijk is zijn werk het beste te omschrijven als een kritische blik op zichzelf en op sociale thema’s die hem bezighouden. Overigens veelal ‘poëtisch’ uitgevoerd. Om zichzelf scherp te houden maakt hij af en toe een zijsprong naar de moderne digitale techniek. Dat digitale materiaal zet hij vervolgens meedogenloos om naar monochrome beelden, meestal uitgedost in contrastrijk zwart – wit, echter zeker niet kleurloos. Met deze serie typeert Gerjo een hedendaagse man, het continue veranderende modebeeld, de terugkerende stijlelementen in uiterlijkheden en onze blijkbaar aanwezige behoefte aan ‘beleving’. Wellicht springt de barbier hier handig op in? Hij laat alleen mannelijke klanten toe, bedient ze vakkundig en serveert na afloop een glas whisky met passende rookwaar. Een serie die reflecteert. Is het een modetrend of verlangen we allemaal naar een representatief spiegelbeeld, houden we van persoonlijke verzorging en laten we ons allemaal het liefst graag regelmatig ‘vertroetelen’?

FotoKabinet is een initiatief van oerkroeg Schiller samen met het Oostgelders Fotografen Collectief (OFC). De groep die ervaring heeft met het exposeren in een museale omgeving ziet het als een uitdaging om binnen de sfeer van een kroeg mooie foto exposities te realiseren. Het doel is om de fotografie die daar getoond wordt aan te passen aan de sfeervolle locatie. Het OFC bestaat uit fotografen die al dan niet beroepsmatig als fotograaf werkzaam zijn. Ieder lid heeft zijn of haar eigen specialisatie en werkt vanuit eigen interesse.

OFC heeft als doelstelling elkaar te inspireren en te ondersteunen op kunstzinnig en fotografisch gebied. Hierbij staan de persoonlijke ontwikkelingen van de individuele leden centraal. Individuele leden exposeerden in binnen- en buitenland en wonnen internationale prijzen.

De leden zijn: Bettina Hogeweg, Gerjo te Linde, Laura de Morree, Wim Peters, Judith Spook, Peter van Tuijl, Ton van Vroonhoven, Gert Wielink en Dinie Wikkerink.

FotoKabinet

Oerkroeg Schiller,

Prinsenstraat 4, 7121 AG Aalten

Openingstijden:

Dinsdag 19:00 tot 01:00

Woensdag 19:00 tot 01:00

Donderdag 16:00 tot 01:00

Vrijdag 14:00 tot 02:00

Zaterdag 14:00 tot 02:00

Zondag 14:00 tot 01:00

Oostgelders Fotografen Collectief

Dinie Wikkerink

T 06 262 143 78

E dinie.wikkerink@gmail.com

W www.ofc-fotografen.nl

