Bloemenactie Con Forza

AALTEN – Het is bijna Moederdag en dat betekent: bloemen van Con Forza! Sinds jaar en dag verkoopt Con Forza bloemen van uitstekende kwaliteit. Vanwege het grote succes van afgelopen jaar kan u uw bloemen ook dit jaar van tevoren bestellen, online, via onze webshop, of met een bestelformulier. Dit formulier wordt bezorgd met dit weekblad.

27 april Kinder Vrijmarkt De vrijmarkt is van 10:30 tot 16:00 uur en wordt gehouden in het centrum van Groenlo in en rondom de oude Calixtuskerk. Meer informatie Groenlo.nl

Dit jaar bestaat het assortiment uiteraard uit de bekende kleuren geraniums, maar nieuw in ons assortiment dit jaar: de Calibrachoa Million Bells (mini Petunia) en de gemengde pot met planten voor in, bijvoorbeeld, de hanging basket.

De leden van Con Forza bezorgen 6 of 7 mei uw bestelling bij u thuis!

Dus bestel uw bloemen via het bestelformulier of online via

www.conforza-aalten.eu/bloemenactie

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....