Boergondie’s volksfeest

AALTEN – Het hele weekend is het feest bij ’t Noorden met verschillende activiteiten rondom het boergondisch volksfeest. Op vrijdag 18 september beginnen wij met het koningsschieten bij Boergondië (het terras achter ’t Noorden). Van 14:00 tot 20:00 op vertoon van een kunt u plaats nemen op het terras. Vanaf 14:30 op de dag zelf kan er ingeschreven en deelgenomen worden aan het koningsschieten. Aan de andere kant in het pannekoekenhuys van ’t Noorden is er een leuke activiteit voor de kleine volksfeestgangers onder ons georganiseerd: Lonnie Ballonnie. Een knotsgekke middag met onder andere het schminken en knutselen van ballonnen onder leiding van Clown Lonnie Ballonnie.

Op zaterdag 19 september in Boergondië vieren we samen het volksfeest van Boergondië, want Boergondië staat en is natuurlijk bestemd voor levensgenieters. Daarom hebben we onze vrienden van Beneman gevraagd om jullie van eten te voorzien. Vergeet niet online je ticket te kopen via onze website. Met deze mooie weersverwachting is de speeltuin en het terras van ’t Noorden natuurlijk ook geopend!

Op zondag 20 september bij ’t Noorden in de Molenzaal en op het kleurrijkste terras van Aalten. Als we het woord ‘frühshoppen’ zien staan denken de meeste mensen direct aan ‘vroeg winkelen’, nou is dat in dit geval beslist niet de juiste omschrijving. ‘Niet lang in bed liggen met een kater, maar doorgaan waar je gisteren bent gebleven, vroeg op om te früshopp’n’. Wanneer de mis in de kerk is afgelopen dan is het frühshoppen begonnen, onder het genot van bier en wijn natuurlijk. Onder leiding van Free-line gaan we de ochtend goed van start! Zowel binnen als buiten op het terras hebben we ruimte om te zitten en komen we jullie graag aan tafel bedienen. We hanteren de RIVM regels en zorgen voor een gastvrije omgang zoals u van ’t Noorden gewend bent. Vanaf 10:00 tot 15:00, kaarten via www.het-noorden.com.

