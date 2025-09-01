Cultuurhistorische wandeling rond ’t Walfort in Aalten

Walfort-havezate-foto-Jennie-Burgers

Walfort Havezate - Foto: Jennie Burgers

AALTEN – Bij havezate ’t Walfort komt natuur en geschiedenis samen. Op zaterdag 20 september 2025 organiseren de boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen een bijzondere wandeling rondom het landgoed.

De route voert langs bossen, beken en het nabijgelegen stadje Bredevoort. Onderweg vertelt de boswachter over de rijke cultuurhistorie van het gebied en de relatie tussen de havezate en de vroegere heerlijkheid. “We willen deelnemers laten ervaren hoe natuur en historie hier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn,” aldus een woordvoerder van GLK.

De wandeling start om 10.00 uur en duurt circa 2,5 uur. Vooraf reserveren is verplicht via de website van GLK.

📅 Datum: zaterdag 20 september 2025
📍 Locatie: ’t Walfort, Aalten
💶 Kosten: €6,00 p.p. | kinderen 4–12 jaar €3,00 | donateurs €3,00 | donateurskinderen €1,50
🔗 Meer info & reserveren: www.glk.nl/excursies

