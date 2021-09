De V-LAB Express komt naar Aalten en Dinxperlo

Deel dit bericht

AALTEN – Voor de meeste mensen is vrede of vrijheid vanzelfsprekend. Als je even verder kijkt, zie je dat dat niet zo is, maar dat het uit de handen van mensen komt. Door voor anderen en de aarde te zorgen. Door in verzet te komen tegen onrecht en pesten. Door te oefenen in respect en samenleven.

Vrede kunnen maken zit in het DNA van mensen, maar we hebben wel een veilige omgeving nodig om het te oefenen. Dat kan in de V-LAB Express, een interactieve tentoonstelling over actief burgerschap. Kinderen en jongeren onderzoeken zelf hoe zij zich kunnen inzetten voor een vreedzame wereld.

Bezoekers werken in tweetallen met een routekaart waarop opdrachten staan vermeld en aantekeningen kunnen worden gemaakt. De Express is gericht op scholieren vanaf 10 jaar, maar interessant en leerzaam voor alle leeftijden. Docenten begeleiders krijgen het inspiratieboek ‘Tekenen voor vrede: 100 manieren om de wereld mooier te maken’.

De V-LAB Express komt naar je toe!

20 t/m 23 september Bibliotheek Aalten, Parkeerterrein Lage Blik 28.

24 t/m 30 september Markt Dinxperlo, Prins Clausplein.

De tentoonstelling is ontwikkeld door de Stichting Vredeseducatie en reist door Nederland en Duitsland. Deze tournee wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Onderduikmuseum als onderdeel van het grensoverschrijdende regioprogramma Gelderland Herdenkt en is onderdeel van het openingsprogramma van de Bibliotheek in Aalten. Groepsbezoeken van scholen en instellingen moeten vooraf worden gereserveerd bij de Stichting Vredeseducatie.

Info en huurvoorwaarden: https://www.vredeseducatie.nl/v-lab-express/

Info en reserveringen: Jan Durk Tuinier: info@vredeseducatie.nl of 06 – 83 83 33 58