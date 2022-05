Dichter Ankh Gussinklo bij ADW

AALTEN – Ankh Gussinklo verzorgt op woensdag 18 mei een lezing op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch (ADW) in de Heurnsen Tref in Aalten. Ze doet dit na de jaarvergadering van ADW. Aanvang van de avond is 19.45 uur. De toegang is gratis.

De Aaltense gaat na de jaarvergadering van ADW een of twee waargebeurde en zelf geschreven verhalen vertellen over onderduik en oorlog/bevrijding rond eind maart 1945 in Dinxperlo en IJzerlo. Daarnaast wil Ankh enkele persoonlijke gedichten voordragen.

De site van de dialectkring Achterhook en Liemers vermeldt over haar: ‘Zee worden in 1947 geboren op den ‘Heisterkamp’ in Lintel. Ze was den tweeden uut ne trop van zeuven. Ze is etrouwd, hef dree kinder en vaer kleinkinder, dee-t veur eur ne bron van inspiratie bunt.

Het schrieven van gedichten veur brulften en andere gebeurtenissen in de naoberschop is eur met den paplaepel in egotten, dat deed eur moder namelijk völle. Ton ze zelf een jaor of vieftiene was, leet eur moder eur dee gedichten ok schrieven, umdat ze ’t der mangs zelf te drok veur had.

Later maken ze cabaretteksten en -liedjes veur de ’Puntensliepers’, ne groep waor ze zonne tien jaor met deur den Achterhook estruind hef.

Nog later ging ze zelf, hetzij in euren eenmoed, hetzij samen met anderen, met ne tasse vol verhalen en gedichten den boer op. Ok het schrieven van een waekelijkse column mek inmiddels onderdeel uut van eur bestaontjen. Zee schrif zowal in het Nederlands as in het Achterhooks.

Verder is er die avond van ADW uitleg over de website Oud Aalten door Remco Neerlof en André Vrieselaar.

