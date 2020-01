Doe mee aan de Track & Field Run!

AALTEN – Op zaterdag 14 maart gaat het Ava70-wedstrijdseizoen van start. Op de atletiekaccommodatie in Aalten staat voor de 6e keer de Track & Field Run op het programma, geheel op touw gezet door een groot aantal jeugdige talenten van de vereniging. De opbrengst van deze wedstrijd wordt volledig besteed aan het jaarlijkse trainingskamp in mei.

De wedstrijden beginnen om 13:00 uur met de 1 kilometer crossloop voor de allerjongsten. Om 13:10 uur gaat de jeugd t/m 15 jaar van start voor de dubbele afstand. De jeugd loopt rondjes van 500 meter op een speciaal aangelegd crossparcours, op het middenterrein van de atletiekbaan.

Boomstammen en haakse bochten maken het parcours voor alle deelnemers heel uitdagend. Sprint Cross voor seniorenAtleten ouder dan 15 jaar worden normaal ‘gedwongen’ om de 5 kilometer te lopen, bij de Track & Field Run is het tegendeel waar. Op het crossparcours lopen de senioren, net als de jeugd, 2 kilometer. Ieder jaar is dit een ware heksenketel, zeker met de vele supporters langs de kant.

De Sprint Cross begint om 13:45 uur. Om 14:00 uur worden de atleten voor de 5 kilometer weggeschoten. Zij lopen een mooie ronde door het buitengebied van Aalten, maar…… ook zij eindigen op het loodzware crossparcours. Estafette: Het sluitstuk van de Track & Field Run is er één om je vingers bij af te likken. Met de Jeugdestafette en de Cross-Estafette (16 plus) komt de wedstrijd tot zijn climax. 4×500 meter staan er op het menu.

Daag je vrienden, buren of familieleden uit om samen een team te vormen. De jeugdestafette start om 14:45 uur, de Cross-Estafette begint een kwartiertje later. Voor alle deelnemers – jong en oud – wordt er gezorgd voor voldoende lekkers en een deelnemersherinnering! Schrijf je in of kijk voor meer info op: http://www.ava70.nl