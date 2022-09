Duurzaamheid op het Museumplein op zaterdag 10 september

AALTEN – Bij het Nationaal Onderduikmuseum staat het thema duurzaamheid centraal op een museale manier. Zaterdag 10 september zijn er in het kader van de Open Monumentendagen allerlei activiteiten op het plein en in de oude Dorpsboerderij: de uitgebreide 2ehands boekenmarkt, Dorcas, de kringloopwinkel, en het Repaircafé (gooi niet weg maar laat repareren) zijn aanwezig met een stand.

De kosten van textiel waren vroeger verhoudingsgewijs hoger dan nu. Meisjes leerden daarom al jong ‘nuttige handwerken’ zoals breien, haken, stoppen en verstellen om later, zuinig (duurzaam) met huishoudtextiel en kleding om te gaan. Voorbeelden van zogenaamde oefenhandwerken zijn op deze zaterdag in de Dorpsboerderij te zien.

Ook voor kinderen is er een leuke actie: het maken van een vriendschapsbandje van tarwe!. Zondag 11 september is de laatste dag dat de 2ehands boekenmarkt geopend zal zijn. De Dorpsboerderij is beide Open Monumentendagen op 10 en 11 september gratis te bezoeken.

Zie voor de meest recente informatie: www.nationaalonderduikmuseum.nl en volg ons op Facebook

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....