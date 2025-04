Expositie over ‘het vergeten bataljon’ geopend in Nationaal Onderduikmuseum

AALTEN – Op dinsdag 15 april wordt in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten een bijzondere expositie geopend over het Dutch National Battalion (DNB), ook wel bekend als het vergeten bataljon. Familieleden van de voormalige leden van het bataljon zijn hiervoor speciaal uitgenodigd. De tentoonstelling is vanaf 16 april toegankelijk voor het publiek en blijft te zien tot 15 april 2026.

Tijdens de opening gaat Gerda Brethouwer, directeur vernieuwing, in gesprek met enkele nabestaanden. Femke Klein, programmaleider 80 jaar Vrijheid bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei en kleindochter van DNB-lid Jan de Vriend, verzorgt het openingswoord. Aansluitend wordt een speciaal ontworpen DNB-Herinneringsbank onthuld door David Hogenkamp, directeur Zorg van het Nederlands Veteraneninstituut.

Burgerleger dat meevocht aan het front

Het Dutch National Battalion bestond uit meer dan 400 verzetsmensen en onderduikers uit heel Nederland. Tot de leden behoorden pilotenhelpers, Joden, vrouwen, studenten, deserteurs, militairen en boerenzoons. In het voorjaar van 1945 sloten zij zich vrijwillig aan bij het Canadese bevrijdingsleger om te helpen bij de bevrijding van Nederland. Het bataljon werd officieel opgenomen in het Canadese leger en vocht mee in de frontlinie van de IJssel tot aan Amersfoort.

Onbekend maar onmisbaar

De actieve rol van deze burgersoldaten is bij het grote publiek relatief onbekend. Het Nationaal Onderduikmuseum wil daar met deze expositie verandering in brengen. “In het kader van 80 jaar vrijheid is het belangrijk om ook deze verhalen te vertellen,” aldus de organisatie.

De tentoonstelling biedt niet alleen historische context, maar belicht ook de persoonlijke verhalen van de mannen en vrouwen van het DNB, die na de oorlog onder meer hielpen met het ruimen van mijnen en het bewaken van kampen.

Meer informatie over de expositie is te vinden op de website van het Nationaal Onderduikmuseum. Meer over 80 jaar vrijheid staat op www.4en5mei.nl.