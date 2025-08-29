Expositie Peter van Tuijl vangt de zomer in FOTOkabinet

AALTEN – Van 29 augustus tot en met 30 oktober 2025 toont fotograaf Peter van Tuijl in het FOTOkabinet in Oerkroeg Schiller (Aalten) zijn nieuwe serie over de zomer. Geen gladde ansichtkaarten, maar rauwe, kleurrijke beelden vol energie.

Van Tuijl dwaalt met zijn camera langs stranden, markten en terrassen. Hij legt mensen vast zoals ze zijn: met zonnebrand op de schouders, een handdoek als troon of een plastic tas als strandtas. “Het gaat mij om de eerlijkheid van het alledaagse. De zomer is luidruchtig, rommelig en tegelijk onweerstaanbaar levendig,” aldus de fotograaf.

De expositie is geïnspireerd door de ironie van Martin Parr en de brutale directheid van William Klein. Het doel is niet alleen de zomer te laten zien, maar bezoekers de zomer te laten voelen: de geur van zonnebrand, het geluid van slippers op warm asfalt en het ritme van lange avonden.

Het FOTOkabinet is een initiatief van Oerkroeg Schiller en het Oostgelders Fotografen- en Kunstenaars Collectief (OFKC). Zij willen de intimiteit van een kroeg combineren met de beleving van een museale expositie.

📅 29 augustus – 30 oktober 2025

📍 Oerkroeg Schiller, Prinsenstraat 4, Aalten

💶 Toegang: gratis

🔗 www.ofkc.nl

