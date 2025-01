Expositie Titus Brandsma in het Nationaal Onderduik Museum

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

AALTEN – In de expositie ‘Titus; strijder voor vrijheid’ wordt een beeld geschetst van de vrijheidsapostel Titus Brandsma. Titus Brandsma (Oegeklooster, 23 februari 1881 – Dachau, 26 juli 1942) was een Nederlandse karmeliet, hoogleraar en publicist. Hij was een veelzijdig man die op vele terreinen actief was en zijn geloof in de praktijk wilde brengen. Titus was zowel een denker als een doener, en hij zocht voortdurend naar een balans tussen contemplatie en actie. Hij was maatschappelijk zeer betrokken: zo stichtte hij de Katholieke Universiteit van Nijmegen en was hij een voortrekker in de Katholieke vredesbeweging.

Al vroeg doorzag Brandsma het gevaar van het opkomend nationaalsocialisme. Tijdens de Duitse bezetting moedigde hij de katholieke pers aan om advertenties van nazi-vriendelijke organisaties te weigeren. Voor Brandsma was persvrijheid een onwrikbaar democratisch recht.

Zijn openlijke verzet bracht hem in conflict met de Duitse bezetter en leidde tot zijn arrestatie in januari 1942. Daarna volgde een zware martelgang langs gevangenissen in Scheveningen, Amersfoort en Kleef, en uiteindelijk in concentratiekamp Dachau.

De expositie ‘Titus; strijder voor vrijheid’ belicht de Titus die trouw bleef aan zijn principes. Hij weigerde zijn kernwaarden los te laten, zelfs onder de meest barre omstandigheden. Deze houding dwingt bewondering af en maakt Titus een belangrijk rolmodel. De expositie houdt bezoekers een spiegel voor en nodigt uit tot reflectie op eigen waarden en moed.

De expositie wordt geopend op 13 januari om 19.30 uur en is te bezichtigen tot 15 maart 2025 in het Nationaal Onderduik Museum in Aalten.

Adres:

Nationaal Onderduik Museum

Markt 12–16

7121 CS Aalten

Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag: 10.00–17.00 uur

10.00–17.00 uur Zondag: 13.00–17.00 uur

De expositie wordt mede mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning vanuit het Regioproject Vrijheid 23/24.

