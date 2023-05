Expositie van Gert Wielink in Aalten toont bijzondere kant van de wielersport

Van 2 juni tot en met 3 augustus 2023, In het FotoKabinet van Oerkroeg Schiller in Aalten

AALTEN – Een nieuwe expositie in Oerkroeg Schiller in Aalten geeft een uniek kijkje in de wereld van de topsport, met name het wielrennen. De tentoonstelling toont een aantal foto’s van momenten die normaal gesproken niet vaak in beeld komen. De foto’s zijn gemaakt door een ploegarts van wielerploeg Jumbo-Visma, die door zijn werk regelmatig in situaties belandt die niet voor het publiek zichtbaar zijn. Deze bijzondere momenten zijn nu vastgelegd en worden tentoongesteld.

De expositie is zorgvuldig samengesteld, zodat elke foto een ander aspect van de wielersport belicht. De beelden bieden een breder en explicieter beeld van wat er allemaal komt kijken bij het wielrennen. Om de foto’s verder toe te lichten, worden ze in de expositie voorzien van uitleg in een fotoboek. Op deze manier hoopt de expositie de kijkers een nieuwe perspectief te bieden op de wereld van het wielrennen.

Het FotoKabinet, een initiatief van Oerkroeg Schiller en het OFC (Oerkroeg Foto Collectief), is verantwoordelijk voor deze tentoonstelling. Het OFC bestaat uit een groep fotografen en kunstenaars, zowel professioneel als amateur, die ervaring hebben met het exposeren in musea. Ze zien het als een uitdaging om binnen de sfeer van een kroeg prachtige exposities te organiseren. De leden van het OFC, waaronder Bettina Hogeweg, Gerjo te Linde, Laura de Morree, Wim Peters, Judith Spook, Peter van Tuijl, Ton van Vroonhoven, Gert Wielink en Dinie Wikkerink, hebben elk hun eigen specialisatie en werken vanuit hun eigen interesse.

De expositie is te bezichtigen in Oerkroeg Schiller, gelegen aan de Prinsenstraat 4 in Aalten. De openingstijden zijn als volgt: op dinsdag en woensdag van 19:00 uur tot 01:00 uur, op donderdag van 16:00 uur tot 01:00 uur, op vrijdag van 14:00 uur tot 02:00 uur, op zaterdag van 14:00 uur tot 02:00 uur en op zondag van 14:00 uur tot 01:00 uur.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl