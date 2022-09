Extra opening Nationaal Onderduikmuseum

AALTEN – Het Nationaal Onderduikmuseum is maandag 3 oktober wegens de ‘Dag van de Duitse Eenheid’ van 12.00 tot 16.00 uur extra geopend. De Dag van de Duitse Eenheid is in het leven geroepen na de hereniging van beide Duitslanden in 1990. De Bocholtse kunstenares Judith von Tora zal deze middag in het museum aanwezig zijn om de bezoekers haar speciale Woordgeschenken aan te bieden.

In de Marktkamer is beeldend werk van Judith en van kunstenares Thea Zweerink te bezichtigen en de VR-game Schatkamers van Gelderland, tijdelijk aanwezig, is te spelen in de Textielkamer van het museum.

