Farm & Country Fair in 2023: Het evenement waar alles om het landleven draait

AALTEN – De Farm & Country Fair vindt plaats op 23, 24 en 25 juni 2023 en biedt een enorm scala aan activiteiten en bezienswaardigheden voor zowel jong als oud. Het evenement staat bekend om zijn grote variatie en is zowel in binnen- als buitenland populair.

Farm Country Fair – Foto: Henk van Raaij Farm Country Fair – Foto: Henk van Raaij Farm Country Fair – Foto: Henk van Raaij

Bezoekers kunnen genieten van prachtige winkels in witte punttenten, waar diverse producten worden aangeboden die te maken hebben met het landleven en de bijbehorende tradities. Er zijn ook presentaties in de showringen, waar je alles kunt ontdekken over ons voedsel en de dierenwereld.

Een hoogtepunt van het evenement zijn de complete dierendorpen met elk hun eigen thema. Bezoekers kunnen hier kennismaken met allerlei dieren en hun verzorgers. Ook kunnen ze zich onderdompelen in de sfeer van vroeger op het vintageplein, waar ze zich kunnen wanen in de jaren van weleer met decoratie en voertuigen uit vervlogen tijden.

Voor wie geïnteresseerd is in geschiedenis is er veel te beleven. Zo kunnen bezoekers loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog bekijken en originele legervoertuigen bewonderen. Er is zelfs een kampement van Keep Them Rolling op het terrein aanwezig.

Naast de vele bezienswaardigheden zijn er ook diverse shows te zien en zijn er hippe foodtrucks waar je heerlijk kunt eten. Voor de kinderen zijn er gevarieerde attracties en er is echte luistermuziek om de ontspannen sfeer compleet te maken.

